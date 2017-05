Elbukott borok

Hosszú éveken keresztül töltöttem ki az adóbevallását tucatnyi kollégámnak a NAV jól használható, hibát azonnal visszajelző rendszerén, és akinek volt ügyfélkapuja, azzal a mozdulattal és a munkatárs belépőkódjával el is küldtük azt elektronikusan az adóhivatalnak. Nem dolgoztam drágán, egy üveg rendes száraz bor volt a tarifám, mindegy, hogy vörös, rozé vagy fehér. Májusban nem kellett boltban vásárolnom a hosszúlépésnek valót, sőt kitartott a júniusi nagy lábteniszmérkőzésekig is a készlet. Csak a szódát kellett előző nap behűteni, mindig bekerültem a kezdőbe.



Amikor év elején kiderült, hogy idén mintegy 3,8 millió adózónak készíti el a 2016-ra szóló szja-bevallás-tervezetét a NAV, nem ijedtem meg, magabiztosan csupán 3-4 palack veszteséggel számoltam. Alulbecsültem, helyre kell igazítanom magam: hétfő az utolsó határidő a bevallásra, és eddig egyetlen palack bort sem kerestem. És előjegyzésem sincs, miközben tavaly az utolsó napon még volt két munkám.



Idén csak apróbb tanácsokat adtam, de azt egy kávéval letudták a kollégák, ilyen volt például, hogy egyikükkel ügyfélkaput nyittattam a NAV-nál. És ha már megnyitotta, melegében le is ellenőrizték az adóbevallást. És ez összesen sem tartott tovább 10 percnél – vagyis nagyon jó időt futottak. Talán túl jót is. Ha akkor megkérdezik tőle, rendelkezett-e az egy százalékokról, ezt egy perc alatt megteszi. Így viszont később jutott eszébe, és újra – de már önállóan – belement az adóbevallásába, és utalta az egy százalékot.



Az ügyfélkapunyitás volt a leghasznosabb tanácsom, a többi kimerült annak hangsúlyozásában, hogy a hivatal megcsinálja helyettünk az adóbevallást, de a felelősség a miénk. Magyarul: azokat a pénzeket, amelyeket jó eséllyel nem lát automatikusan a NAV, az adózóknak maguknak kell bevallaniuk – éppen a tervezet kiegészítésével.



Ha később derül ki a pluszbevétel, a hivatal barátságos arca átmegy durvába, nem beszélve a költségekről.