Amikor az országban, de akár a világban elhangzik Szeged neve, az elsők között társítják hozzá – tetszőleges sorrendben, a paprika és a napfény mellett – a Pick szalámit. Az 1896-os alapítású, megannyi vihart túlélt élelmiszeripari vállalat ráadásul a megyeszékhely legnagyobb piaci munkáltatója, jó kétezer ember kapja innen a kenyerét. Ezért aztán ha onnan hírek érkeznek, legyen az akár rossz, akár jó, az ember felkapja a fejét.



Most jó hírek érkeztek a cég háza tájáról: földterületet vásároltak, fejleszteni, bővíteni készülnek. Szó van arról is, hogy a Maros utcai telephely kikerül a belvárosból – amely persze annak idején nem a központba települt, csakhogy közben Szeged fejlődött, körénőttek az utcák. Komoly közgazdasági ismeretek nélkül is könnyen belátható: egy gyártelep jobb helyen van egy könnyebben megközelíthető, ráadásul kevésbé drága területen, a város szélén, mint a centrum közvetlen közelében.



Ha egy társaság gondol a jövőre, az egyebek mellett az életerő jelképe is. A szalámigyár nagy léptékű tervei egyben Szeged életerejét is jelzik – a kérdés az lesz, ezzel az erővel miként tud élni. Közben a Pickért megdobban az egyszeri fogyasztó szíve is, aki néhanapján szívesen falatozik az összetéveszthetetlen ízvilágú itteni szalámiból, de még azoké is, akik a makói csípős kolbász kedvelői. Merthogy az is Szegeden készül – mióta a makói kolbászgyár kapujára, majdnem pontosan 17 esztendeje, lakat került.