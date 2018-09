Az utóbbi években megváltoztak a szoptatással kapcsolatos szokások. Régen időhöz kötve szoptatták a babákat, szigorúan háromóránként. Ha szomjas volt a kicsi, teáztatni kellett. Ma már tudjuk, az újszülötteknek igény szerinti szoptatásra van szükségük, hiszen az anyatej étel és ital is egyben. A szoptatási szakemberek, védőnők azt hangoztatják a baba igényének megfelelően szoptassunk – bármikor, bárhol. Na igen, ez utóbbi az, ami sokaknál kivágja a biztosítékot nálunk. Mármint ha egy anyuka mondjuk egy közpark padján eteti meg gyermekét, még úgy is ha eltakarja mellét és babáját. Nemrégiben Pécsett egy bevásárlóközpontban rendőrt akart hívni a biztonsági őr egy szoptató anyukára, aki egy kendővel diszkréten eltakarta magát és a kicsit.



Egyáltalán nem volt viszont szemérmes a brit Sophie Powers ultramaratonista, aki három országot – Franciaország, Olaszország, Svájc – érintő ultratávú terepfutóverseny közben nemcsak hogy megszoptatta babáját, tejet is fejt neki. A verseny közben kézzel fejte le tejét a különböző frissítő pontokon, így a férje meg tudta etetni a babát. A fotó pár napja kering a neten: a többi versenyző pihen a 172 kilométeres verseny közben, Sophie pedig szoptat és fej, teljes lelki nyugalommal. Sportolók és anyukák ezrei méltatják őt. Nyugaton ez már teljesen elfogadott, világszerte kampányolnak az anyatejes táplálás, az anyák és a gyerekek jogai mellett. Mégis, el se tudom képzelni, ha mindez itthon történik, mit kap a sportolónő. Mint a fenti példa mutatja, még rendőrt is hívtak volna egy szoptató anyukára. Megoldás lehetne több bababarát hely kialakítása és egy szó: elfogadás. Talán ez utóbbi nehezebb, hisz bírálni, ítélkezni mindig könnyebb, mint elfogadni az új, megváltozott szokásokat.