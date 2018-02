Elfolyt a pénz

Nincs felelőse a makói ivóvízprogram kudarcának, erre jutott a vizsgálóbizottság. Vagyis egy-két embert nem lehet érte hibáztatni – teszi hozzá az újságíró, aki az utóbbi évtizedben néhányszor tudósíthatott az ivóvízminőség-javító program fejleményeiről. A magyar kormány a kilencvenes évek végén vállalta, 2009-re minden magyar településen uniós szabványnak megfelelő lesz a csapvíz. A szakma tisztában volt vele, ez mekkora munka. Ahány kút, annyiféle víz, nem lehet általánosan ugyanazt a technológiát alkalmazni, mindenütt ki kell kísérletezni a megfelelőt. Ilyen kutatás nem sok helyen indult – Makón például igen, csak utóbb nem hasznosították az eredményeit. A vízügyesek nem tudták meggyőzni a döntéshozókat arról, hogy ezt időben el kell kezdeni. A politika erre a problémahalmazra rácsukta az irodaajtót. Néha rányitott, megnézte, elszörnyedt, és megint becsukta.



Évek teltek el így. A 2010-ben hivatalba lépett kormány sokat lendített azzal, hogy a készülődő beruházások pénzügyi hátterét rendezte. Közben viszont hozzáfogott a szolgáltatás átszervezéséhez, hogy legyen gazdaságosabb. Az, hogy pont a megszűnés előtt álló helyi vízműcégek nem szólhattak bele abba, milyen tisztítótechnológia valósuljon meg helyben, mellékes apróságnak tűnt. A törvény erejénél fogva újonnan létrejött, nagy szolgáltatók nemcsak különböző állapotban lévő hálózatokat, kutakat vettek át, hanem eltérő készültségi fokon álló, milliárdos, százmilliós beruházásokat is. Most náluk reklamálnak az emberek, hogy büdös a víz.



És nem is csak ez a baj vele. Amikor először elkezdett komolyan emelkedni az ára, kevesebbet kezdtünk használni belőle. Emiatt pang a hálózatban, többet kell rá költeni, hogy ne legyen fertőzés. Nőhet a hálózati veszteség is: ha ugyanakkora nyomás mellett kevesebb vizet engedünk, a lyukakon több folyik el. Ennek az országra szóló botránynak egyetlen haszna van a szakma szerint. Az, hogy most legalább mindenki látja: a víz nem egy képlet a kémiatankönyvben, hanem élő szervezet, több tiszteletet és figyelmet érdemel.