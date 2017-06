Elforr az agyvíz

Azt beszélik, a nemzet gázszerelője most az egészségügybe akar befektetni. Állítólag bőrklinikát nyit, ahhoz is ért. Többnyire bőrrákot, égési sérüléseket fognak kezelni, a társadalombiztosítás tejel majd szépen, a magánbetegek ennél is szebben. Piaci rést talált, amit ki kell használni, ne bántsa érte senki, minden igazi üzletember így csinálná. Persze minden biznisz akkor működik még olajozottabban, ha az ügyfelekben már jó előre megteremtik az igényt a szolgáltatásra, amelyet így aztán várnak, keresnek. Sőt, még annál is jobb, ha megteremtik magukat az ügyfeleket is. Zseniális ez a pasas, tényleg igaz, amit mondott, hogy okosabb, mint Mark Zuckerberg.



Ne mondják már, hogy agyrém, kell, hogy legyen valóságalapja. Mint egy másik történetnek. Bemondták a kormányhoz közel álló kereskedelmi tévében, megírták a hasonló irányultságú bulvárlapban, hogy nem káros az UV-sugárzás, tessék nyugodtan délben kifeküdni a napra. És mivel Magyarország egy erős és büszke európai ország – ezt egy plakátról idéztem –, biztos nem hazudnak nekünk a közpénzzel kitömött médiumokban. El is hajítom a kendőimet, amiket a vállamon hordok azért, hogy ne égesse szét a nap, ezentúl nem szedem a lábam árnyéktól árnyékig. Mert most már tudom, azt a butaságot, hogy ilyesmitől bőrrákot kaphatok, csak a naptejbizniszben érdekelt – tuti, hogy Soros, a baloldal meg a többiek benne vannak pénzzel – körök hintik. Kiülök délben felforralni az agyvizemet, és szép, egészséges, barna leszek. Vagy pár év múlva tárt karokkal vár egy klinika. Szóval valakinek mindenképpen jó lesz. De szemet hunyok, úgy teszek majd, mint egy ismerősöm, aki olyan elv szerint él: amit bemondtak a köztévében, az igaz.



Na ez az. Ha másra nem, erre hátha jó volt ez a népbutítás. Talán egy-két fejben fény gyúl, és hirdessenek valamit akármekkora betűkkel, lesz bátorság kimondani, hogy nem igaz.