Eljött közénk

Nyilván politikai beállítódás és ízlés kérdése, ki hogyan vélekedik arról, hogy a Kedves Vezető a napokban látogatást tett egy hatfős faluban, Nagygécen, ahol Bözsi nénivel és malacaival konzultált, majd az erről készült videót föltette a Facebookra. Bözsi néni elmondta, hogy ha minden évben lenne választás, mindig Orbán Viktorra szavazna, mert ő mindig emel a nyugdíjon. Bezzeg a Gyurcsány! Az elvette a tizenharmadik havi nyugdíjat! Miután a miniszterelnök emlékezteti, megköszöni a karácsonyi Erzsébet-utalványt is, a jóságos Orbán Viktor pedig megígéri, hogy ő maga megint emelni fog, ha „úgy vannak a számok".



A könnyfakasztónak szánt jelenetről valakinek az igazságos Mátyás, míg másoknak egy másik Mátyás ugrott be, az ötvenes évekből.



Viszont hogy Brüsszel is jól értse, angol felirattal látható a három és fél perces videó Orbán Viktor oldalán. Kicsit pikánssá teszi mondjuk, hogy pont egy olyan faluban keresett fel egy kisnyugdíjast, ahol az elmúlt években fejenként kábé százmillió forint uniós pénzt, összesen 570 milliót költöttek el többek között kilátótoronyra, templomfelújításra, őrtűzoszlopra és látogatóközpontra. Persze ettől Bözsi néninek nem lesz több nyugdíja.



Bözsi néninek többek között például attól lenne nagyobb a nyugdíja, ha a fejlesztési forrásokat nem stadion- és kisvasútépítésre használnák, a magyar adófizetők pénzéből pedig nem agymosó kampányokat finanszíroznának vagy Mészáros Lőrinc beszerzéseit állnák. De a helyzet az, hogy amíg Bözsi néni és más, nehéz körülmények között élő vidéki kisemberek az ingyenesen nézhető tévés alapcsomagban csak a Fidesz által megszállt csatornákat láthatnak, csak a Fidesz által megszállt rádiókat hallhatnak, addig Orbán Viktor lesz a megváltó, aki leszállt a földre, hogy nyugdíjemelést osszon kegyként novemberben. Hogyha úgy vannak a számol.