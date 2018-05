Most, hogy már nem kell vonulgatni május elsején, sokkal fontosabb meg érdekesebb dologgal is el lehet tölteni az időt. Ilyen például a kerti parti, a szezonnyitó. Egy ilyenbe csöppentem bele idén, majd mindjárt írok is róla, de előtte még egy pár mondat az emberek szabadtéri programokhoz való hozzáállásáról. Volt egy csomó program a városban a négynapos hosszú hétvégén, köztük talán az Etelka sori majális vonzotta a legtöbb embert. És mit lehetett látni a Facebookon? Nem egy és nem két ember volt, van kibukva azon, hogy most egy kicsit hangosabb programok is vannak, mint egy pantomim-előadás. Nem értem, de mindegy is különben, nekem legalább jó volt, aki meg hisztis, az gondoljon a felvonulásokra, azt maradjon csöndben.



Ne de vissza a szezonnyitó kerti bulihoz. Az egész azzal kezdődött, hogy a szervező azt mondta, meghív egy-két embert a házukhoz, ahogy minden évben ilyenkor, és megtartják a szezonnyitó kerti partit. Tavaly még nem voltam Szegeden, úgyhogy kíváncsi voltam rá, milyen egy ilyen buli Csongrádban. Mondjuk sok kétségem nem volt, sejtettem, hogy hasonló, mint Békésben. Tulajdonképpen nem tévedtem sokat, csak a méretek voltak mások kicsit. Kiderült közben ugyanis, hogy a tervezettnél nagyjából szerintem tízszer több embert hívtak meg, és idén éppen mindenki ráért. Csak gyerekből volt harminckettő! El tudják képzelni? Mint egy osztály, ahova különböző korú és vérmérsékletű kölyköt zártak össze. Mindegy különben, megmérgeztük őket gumicukorral meg kekszekkel, úgyhogy nem volt velük túl sok gond. Na de ennyi gyerekhez tartozik egy pár felnőtt is, úgyhogy kiderült, nem férünk el a háznál. De nem adták fel, szereztek egy egész focipályát, ott volt a mulatság, nem is akármilyen. Az egyik tanulság pedig tényleg annyi, hogy évente néhány napon hadd forduljon már fel a város, légyszi, kedves hisztizők. A másik pedig, hogy elkezdődött a kerti szezon, aki teheti, menjen a szabadba, de a szúnyogokra meg a kullancsokra vigyázzanak azért.