Elkezdődött

Azért én írtam a mai jegyzetet, mert a gyerekeket nevelő kollégáim azzal vannak elfoglalva, hogy telerakják a Facebookot ilyen bejegyzésekkel: „ez a nap is eljött" vagy, hogy „Gizike első napja a suliban", én meg ráérek. Amit különben megértek, tényleg nagy esemény az ilyesmi, emlékszem még gyerekkoromból az első napokra. Csak nekem nem volt jó. Eléggé utáltam iskolába járni, mert csoffadt, vastag szemüveget viselő kisgyerek voltam, akit folyamatosan szívattak az osztálytársai. Itt van például mindjárt B. Márti, belé voltam szerelmes nyolcadikban. Nem volt jó fej, mert megüzente, hogy inkább elcsúfítja magát, csak felejtsem már el.



Szóval nekem általános iskolából egyáltalán nincsenek jó emlékeim. Ráadásul olyan suliba jártam, amelyet az akkori kor szelleme szinte teljesen átjárt. Az igazgató Papp Béláné volt, egy munkásőr nő, akinek volt pofája egyenruhában, kalasnyikovval a vállán kiállni, és beszédet mondani valamelyik évnyitón, nem is olyan messze a rendszerváltástól. Hát, innen jöttem, Márti meg Béláné. Mindezek ellenére különben viszonylag normális lettem, ami már a gimnáziumnak, illetve az ottani közegnek köszönhető. Ott szerettem meg például a legendás Bizottság együttest, meg lettem szerelmes egy Olga nevű lányba, aki később lelépett egy kokainista New York-i utcazenésszel, de azt állítja, nem miattam. A Bizottság a mai napig a kedvencem, és azóta figyelek: nem zúgok bele olyan lányokba, akik neve megegyezik valamelyik Csehov-mű szereplőjével. Ugye, a jegyzet végére kéne valami okosat írni, levonni a konklúziót, vagy hogy mondják ezt az okosok, de én ezt most nem tenném, csak egy kicsit. Akinek elsős gyereke van, figyeljen rá jobban, akinek meg nagyobb, az is



És akkor a végén Mártiról. Amikor már nem csoffadt, vastag szemüveges gyerek, hanem vékony, hosszú hajú fiatal felnőtt voltam, ráadásul akkor épp egy tévénél dolgoztam, összefutottam Mártival egy közös osztálytalálkozón. Igen, az történt.