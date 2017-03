Ellenség pedig kell

A Közép-európai Egyetem minden magyar törvényt betartott, az egyetlen, amelyiket nem, azt ebben a pillanatban terjeszti be a magyar kormány, írja egy magyar hölgy a legnagyobb közösségi oldalon. Az USA jó nevű egyetemein már hosszú évek óta dolgozó oktató onnan úgy látja, a CEU-nak New Yorkban is campust kell(ene) létrehoznia, ami irdatlan pénz, és teljesen értelmetlen.



Hiába milliárdos valaki, nem állhat a törvény felett. Ezt már miniszterelnökünk mondta tegnap, szokásos reggeli interjújában a közszolgálati rádióban, utalva Soros Györgyre, akinek alapítványa a CEU tulajdonosa. És azért itt lehet a kutya elásva, hiába a jó nevű egyetem, ha ma a szitokszavak közül a migráns és Soros holtversenyben az első.



Orbán úgy érvel, ha egy egyetem Magyarországon folytat képzést, de magát külföldi egyetemnek tekinti, kormányközi megállapodást kell kötnie. Ezzel így elsőre nem lenne baj, de úgy tűnik, nem a kamuegyetemek lesznek a vesztesei az új törvénynek, hanem a hosszú évek óta bizonyító CEU. Amely intézmény egyébként adót fizet, és erősíti a magyar költségvetést.



A litván főváros, Vilnius polgármestere levelet írt a CEU rektorának, hogy Budapestről történő kipenderítésük esetén szívesen látnák az egyetemet. A gesztus nemcsak szép, de racionális is, mint ahogy érthető az is, hogy Victor Pontának megtetszett a CEU-törvény. A volt román államfő hasonlót szeretne benyújtani a román parlamentnek. Ha ez így lesz, azt megszenvedhetik az erdélyi magyar kötődésű egyetemek.



Az Oktatói Hálózat szegedi tagjai is tiltakoznak a durva beavatkozás miatt, de külföldön is sokan gondolják úgy, a kormány veszélyes vizekre tévedt, és valóban nagy a nemzetközi felháborodás. Pedig most lett volna egy kis csend, hogy sörügyben megtörtént a kiegyezés, és már csak a vörös csillag az ellenség.