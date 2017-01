Németh „Rezsi" Szilárd Fidesz-alelnök kitakarítaná a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a Magyar Helsinki Bizottság és a Transparency International nevű civil szervezetet Magyarországról, mert úgy érzi, ennek most megvan a nemzetközi lehetősége. És ez alatt Donald Trumpot kell érteni.



A nemzetközi helyzet fokozódik, lecsapunk az ellenforradalmár imperialista kémekre. A mi Szilárdunk azt mondja: az a baj ezekkel a civilekkel, hogy nem igaziak, hanem Soros György pénzeli őket, céljuk pedig befolyásolni a magyar politikát. Az inkriminált civil szervezetek közül kettő jogvédő, a harmadik a vállalati és politikai átláthatóságért, illetve a korrupció ellen küzd. Döntse el mindenki, ki hazudik.



A TASZ például annyira veszélyes, hogy 2007-ben Orbán Viktort védték egy ellene indított személyiségi jogi perben. Orbán ügyvédje akkor épp a TASZ-nál dolgozó Schiffer András volt. Akkor nem derogált a TASZ-hoz fordulni segítségért. Sajnos odáig jutottunk, hogy ismét a politika ellenőrizné a civileket, és nem fordítva, pedig bőven volt ebből baj korábban.



Mostanra világos, hogy egy dolog lett fontos: eltakarítani, bedarálni mindenkit, aki mást gondol, mást mond, mást tesz, legyen szó sajtótermékről, civil szervezetről, bárkiről. Mondhatnak akármit az okosok jobbról vagy balról, szó sincs a közösség életét jobbá tenni szándékozó eszmeáramlatokról, a politika csupán eszköz a hatalom megtartására, a felelősségre vonás elkerülésére és a zsebek megtömésére.



Bizonyíték is van: a Fidesznek 2008 óta tanácsot adó Arthur J. Finkelstein és társa, George E. Birnbaum. A két kampányguru azt tanítja: nem kell foglalkozni az igazsággal, csupán egyszerű, érzelmekre ható üzeneteket kell a végtelenségig ismételgetni, így lehet megszerezni a szavazatokat. Ők azok, akik Izraelben Benjamin Netanjahu kormányának segítettek a politikailag zavaró civil szervezetek életét megnehezítő törvényt megalkotni. Erre készülnek nálunk is. Megint elmentek vadászni, és ebből is csak baj lesz.