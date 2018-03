Elmúlt idők

Köszönöm, hogy szerettél. Néhai nagymamám receptkönyvében, egy szemérmesen lehajtott szamárfül alatt áll ez az üzenet. Szakadatlanul tűnődöm rajta, hogy neki írta-e valaki, vagy ő vetette papírra a szavakat. Bármelyik lehetséges. Jól adni és jól fogadni is tudta a szeretetet – csak felnőve jöttem rá, milyen különleges képesség, mekkora adomány volt ez. Hiányzik. Fura, hogy nincs köztünk, pedig a tudatát sokkal korábban börtönbe zárta a betegség, mint a testét, ami még hosszú ideig küzdött árnyékként a jelenben.



Évek óta nem gyúrt már tésztát, nem reszelt tormát, és nem főtt sonka a konyhájában, nekem most – az első húsvétkor nélküle – mégis fájóbb a hiánya, mint amikor egy órán belül „századszor" is megkérdezte, hogy milyen ünnepet is ülünk.



Azon kevés nő közé tartozom, aki nem kap hidegrázást a húsvét gondolatától. Ha visszaemlékszem a gyerekkoromra, például a nála, náluk töltött húsvétokra – a harmatosan csípős reggeli levegőre, a kakaskukorékolásra, a tojásszedésre, a festéshez használt vöröshagymahéj illatára, a locsolkodásra –, csak hálát érzek. Arcok, mosolyok, mozdulatok, ölelések villannak be – olyan emlékképek, amikről, azt hiszem, a családi ünnepeknek elsősorban szólniuk kellene.



Idővel azonban egyre kevesebb dolog történik először az életben, egyre több viszont utoljára. Ami valaha öröknek tűnt, emlék lesz, az elképzelhetetlen pedig hétköznapi valósággá válik. Néhány héttel a lányom születése után realizálódott bennem, hogy ami nekem a gyerekkor esszenciáját jelentette, neki már lehet, semmit, vagy nagyon mást mond majd.



Utóbbi végül is rajtunk múlik, azon, hogy mit adunk tovább saját, megélt élményeinkből. Nem a somogyi dombok közt fog ébredni húsvétvasárnap, az már biztos. De házi tormánál azért nem adom alább!