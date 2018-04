Elő a motorokkal!

Ha megöregszem, lila ruhákat fogok hordani és hozzá piros kalapot, ami nem illik sem a ruhához, se hozzám... Rendszeresen szembejön velem Jenny Joseph verse, ez az első sora. Arról szól, milyen őrültségeket csinál majd, amikor nem köti már a konformizmus.



Bolond. Ezt gyorsan rásütik arra, aki ki mer lépni a megszokásból. Akkor is, ha az életmódjával nem bánt senkit, egyszerűen csak úgy érzi jól magát, a saját hite szerint. Így lesz a furákat rajzoló iskolásból hülye gyerek. A természetből kiköltöző emberből idióta hippi. A kockás nadrágban járó nyugdíjasból vén majom. A társadalom, legalábbis errefelé, nem szereti a saját véleményt. Nem tűri azt, ami kilóg az átlagból. Aki kiemeli a fejét a sorból, arra rávernek, kigúnyolják, abból ellenség lesz. Egyetlen kérdést kellene ilyenkor feltenni. Okoz valakinek bármilyen kárt az illető? Ha nem, miért nem hagyjuk élni a saját életét?



A szentként tisztelt konformizmussal kapcsolatban meghökkentő élményem volt. Még csak azt sem mondom, hogy butaság szülte. Inkább a megszokás. Az előadót felnőttek nézték székekről. Mögöttük iskolások telepedtek a földre. Szóval közülük a csapat eleje hátakat és széktámlákat látott. Ha kiskoruktól a bátorságra nevelnénk a gyerekeinket, felálltak volna, hogy a székek elé üljenek. De ők jól nevelten a helyükön maradtak.



Nagyon irigylem azt a tömörkényi öregurat, aki bár jócskán nagypapakorú, motorozik, és egy buszban él. Jól teszi. Mindenkinek követni kellene az álmát. És még csak nem is kellene várni ezzel addig, amíg megöregszünk. Hát nem azzal telik az egész élet, hogy várunk valamire? Majd... Majd... Miért nem most? Ti pedig, kedves fiatalok, ne hagyjátok, hogy a felnőttek hátsóját kelljen néznetek. Különben hogy lesz belőletek boldog, lila ruhás néni, motoros bácsi?