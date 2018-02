Minek alázzák meg őket? – kérdezte tőlünk egy hajléktalan tegnap a melegedőn, amikor azt látta, hogy társairól fotót készítünk. Hiába magyaráztuk neki, hogy a két férfi kifejezetten szerette volna, ha lefényképezzük, hajthatatlan volt. Szerinte nem kellene újságban mutogatni a hajléktalanokat, akik csak csicskák. Megdöbbenve kérdeztem vissza, hogy valóban annak tartja-e magát, mire közölte: természetesen. Szerinte nem egyenlő azokkal az emberekkel, akiknek van hova hazamenniük.



Miközben a hangoskodó férfi idegesen próbálta elmagyarázni, miért is ők a társadalom alja, két társa arról mesélt, milyen jó dolguk van a nappali melegedőn. Mert itt repetát kapnak az ebédből, ha kérnek, és törölközőt, tisztálkodószereket, mosószert is adnak nekik, hogy magukat és ruháikat is rendben tarthassák. A legfontosabb pedig, hogy ha kérnek valamit, figyelnek rájuk – nem úgy, mint az utcán.



Tulajdonképpen semmi másról nem beszéltek ezek az emberek, mint természetes dolgokról. Nekik azonban ezek nem természetesek. Ők már megszokták, hogy elfordulnak tőlük, lenézik és emberszámba sem veszik őket, így már azért is hálásak, ha valaki még meglátja bennük azt, amik valaha voltak. Miközben ők most is ugyanolyan emberek, mint amikor volt munkájuk, otthonuk, netán családjuk – csak ebben már ők maguk sem hisznek. Csicskának tartják magukat, akiknek azért is hálásnak kell lenniük, ha nem rúgnak beléjük két lábbal. Szomorú, hogy egyre többen kerülnek ilyen helyzetbe, hogy aztán minden emberséges gesztusba úgy kelljen kapaszkodniuk, mintha gyermekkoruk legszebb karácsonyi ajándékát kapták volna meg.



Ha máskor nem, legalább ezekben a hideg napokban nem ártana, ha mindez eszébe jutna azoknak, akiknek jobb sorsot szántak odafent, mielőtt fintorogva elfordítják a fejüket az utcán. Nekünk ez nem kerül semmibe, nekik viszont azt üzeni: még mindig emberként tekintenek rájuk.