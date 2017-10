A fájdalom nagy. Valószínűleg teljesen soha nem múlik el. Csak velem együtt. Édesanyám több mint két évvel ezelőtt hunyt el, és ilyenkor, mikor a naptárban egyre közelebb lapozunk a halottak napjához, mindenszentekhez, az érzések felerősödnek. Egyre többször jut eszembe, vele álmodok. Olyan, mintha élne. Ezzel nem vagyok, nem lehetek egyedül.



Nem akarok sebeket feltépni senkiben. Nem is lehet. Mert a szeretet nem seb. Márpedig ha valakire, valakikre – nagyapáimra, nagymamáimra, nagynénémre és még folytathatnám – gondolunk, akkor szeretjük. A családunk, az életünk része volt. Volt – az elhunytakról szólva, fogalmazva gyakran használjuk a múlt időt, pedig továbbra is itt vannak velünk. Számunkra nem szűntek meg létezni. Mécsesek imbolygó fényében táncol a lelkük, és mi velük együtt ropjuk.



Most nem szeretnék politikáról polemizálni, társadalmi kérdésekről, a 2018-as országgyűlési választásokról elmélkedni, számolgatni, mi mennyibe került, melyik beruházás miért volt hasznos vagy haszontalan. Nem fontos. Kicsi része életünknek a közélet. A lényeg, hogy egymásra, a családunkra és saját magunkra figyeljünk. Bár nemcsak halottak napján és mindenszentekkor kell, de emlékezzünk. Készüljünk arra, hogy újra együtt legyünk elhunyt hozzátartozóinkkal. Velük. Zárjuk ki a külső „lármát", a nyilatkozatháborúkat, a vádaskodásokat – minden oldalit –, mert ha beengedjük, tovatűnik a bensőséges hangulat.



Ahogy a róka mondta A kis hercegben a kis hercegnek: „Mindig mondd meg előre, mikor jössz, és én ünneplőbe öltöztetem a szívemet. Tudod, szükség van bizonyos szertartásokra is". Tegyünk mi is így. És ezt a „ruhát" soha ne vegyük le. Mert szükségünk van rá.