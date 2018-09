Csongrádon senki sem tudja biztosan, mégis mindenki tudni véli, miért nem kell közel 5 ezer mázsa kék szőlő a felvásárlóknak. Nyilván azért, mert akkora mennyiségű spanyol borféle érkezett az országba – vagy ezután érkezik –, ami kielégíti a törvények szerint még bornak minősülő, olcsó italok előállítóit, a nagy pincészeteket. Itthonról nem is kell nekik több szőlő. Tehát – innen nézve – nem áll más a háttérben, csakis hideg üzleti megfontolás. Húsz éve találkozom hasonló történetekkel, rendszerint a termelő oldaláról látom ezt a világot. Eleve ő a szimpatikusabb, mert nagyon sokat dolgozik, nagyot kockáztat, és gyakran pórul jár. Ráadásul a közös ellenség, a karvalytőke nem szokott nyilatkozni a szempontjairól. Pedig tényleg érdekelne, hogy valóban velejéig gonosz-e, és vajon melyik fél élteti jobban ezeket a viszonyokat a mezőgazdaságban. Az, aki évről évre eladja megszégyenítően kis pénzért a termést, és nem lép ki valahogy ebből a munkája értékét degradáló helyzetből, s nem is fog össze másokkal – vagy inkább a pénzember, aki ezzel a termelői mentalitással úgy tervez évről évre, mint természeti erőforrással?



Nem fogok okosat mondani kívülállóként, csak dokumentálom, ami történik. Amikor a csongrádi hegyközségnél tavasszal tisztújítást tartottak, az új elnök arról beszélt, nincs értelme Csongrádon azért szőlőt termelni, hogy aztán elvigyék. Több helyi pincészet kell, amely helyben dolgozza fel a termést. Nos, van olyan szőlőbirtokos, aki egy szem termést sem ad el, mindből bort készít. Balog Árpád jelen volt a közgyűlésen, felszólalt, tisztséget is vállalt volna – nem kapott. Úgy hallgatták, mint messziről jött embert, aki azt mond, amit akar. Tényleg messziről jön: hódmezővásárhelyi. Neki is föladja a leckét a piac, egy szempontból ma mégis könnyebb az élete. A bor a palackban nem megy tönkre egyik napról a másikra – a tőkén a szőlő igen.