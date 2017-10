Erős embereink

A legutóbbi derűs vasárnap estén a fővárosban, a Király utcai KFC-ben rendesen elkalapálták az Index ismert újságíróját, tartalomfejlesztő vezetőjét: az egyébként KFC-rajongó Szabó Zoltán érdeklődni és kritizálni merészelt. Az lett a veszte, hogy miután nem kapott panaszkönyvet, és a biztonsági őr – az üzletvezetővel egyetértésben – kidobta, nem hitte el: tényleg így megy itt az ügyfélkezelés. A biztonsági őr ököllel érvelt, mással nyilván nem tudott vagy nem akart.



Engem is öntött már le biztonsági őr ismert szegedi szórakozóhelyen a saját sörömmel – „véletlenül". Az ember tudja, hogy egyesek az egyenruha, a pozíció nyújtotta vélt vagy valós hatalomtól érzik magukat valakinek. Amíg nincsenek többségben, talán nem szól be, legyint, és azt mondja magában, hogy ez legyen a tahó legnagyobb öröme az életben. Pedig ha így folytatódik az elvándorlás, jobb, ha hozzászokunk, hogy nemcsak népszavazási kérdés beadásánál lepnek meg minket izmos, tettre kész magyar férfiemberek, hanem akkor is, ha panaszkodunk.



Ha külföldre megy a sok szaki, vendéglátós, miért éppen a 90-es IQ fölötti, ügyfelekkel kommunikálni képes biztonsági őr maradna? Na meg a közhangulat is abba az irányba mutat, hogy az erősebb kutya... ezt nem kell részletezni. Viszont ha csak azok maradnak, akik szeretnek ütni, meg akik az ütésből értenek, lehet ez még elégedett ország, flott ügymenettel. Nem tetszik valami? Leverünk. Szevasz. Menj haza, részeg vagy.



A kommentelők bejegyzéseiből viszont, akik ellepték a gyorsétterem Facebook-oldalát, az derül ki, hogy nem annyira akarunk az öklök érveiből tanulni. Úgyhogy talán véget ér egyszer ez is. Észhez térünk, és nem annak kell magyarázkodnia, aki senkit nem akar véresre verni, netán likvidálni. Esetleg akkor lelépni sem fognak majd ennyien.