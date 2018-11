És lőn világosság

Mi jön Magyarországon a Black Friday után? A Black Sabbath! – ez volt az idei év slágervicce a leárazások fekete péntekén. Jó kérdés, vajon a legendás együttesnek tetszene-e. Három éve még megírtuk: taposták egymást az emberek akciós műszaki termékekért az egyik szegedi hipermarketben. Amikor az emberek agyát elönti a zsákmányszerzés lila köde, könnyen köthet ki valaki a sürgősségin, és akkor aztán igazán fekete a másnap. Arra gondoltunk, ezek az élmények ihlethették a viccet – idén azonban a valóság váltott. Hol vannak az emberek? – csodálkoztunk ugyanabban az üzletben, ahol három éve küzdöttek a tévékért. Aztán kiderült: az internetre mentek. Manapság már az ütésváltások jó része is ott zajlik – korrekt viták helyett –, miért vernénk egymást új laptopért, ha elintézhetjük a gép előtt?



Első élményem a tömeggel és az olcsó áruval egy kisvárosi bálabontás volt egy kultúrházban. Még a turkálók első korszakában, amikor beborítottak a nép közé egy hatalmas zsák ruhát, és aki kapja, marja. Azt hittem, ott veszek a tisztes középkorú családanyák rohamában. Éltem át közelharcot egy-egy egyetemi kurzusfelvételen a bölcsészkaron, amíg nem a neten vettük fel az óráinkat. Keveredtem véletlenül akciós napokra – tapasztaltam, hogy az a bizonyos lila köd ugyanúgy elönti a szegényt és a gazdagot, a melóst és az értelmiségit. Nevettem a videón, amelyen guriga sajtokat vágnak egymás fejéhez az akciótól megrészegült vevők. Láttam tíz éves gyereket sírni, beszorítva bevásárlókocsik tömegei közé – neki nem lehet a szemére vetni, minek ment oda az új áruház nyitására, hiszen őt vitték a felnőttek. Ezt a műsort megússzák az internetes vásárlással, mert ott ugyanúgy akcióznak ilyenkor. Aki meg nem internetezik, az is jól jár, mert kényelmesen vásárolhat, és nem kell méltatlan helyzetekbe keverednie embertársaink miatt.



Egyébként is, milyen szomorú lett volna, ha pont azon a napon csapjuk szét egymás fejét új telefonért, amikor felkapcsolják Szegeden az ünnepi fényeket?