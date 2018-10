Esélyegyenlőség

Azért van, ami az „átkosban" is működött, amire a szocializmus építése mellett is maradt energia. Ilyen például a nyugdíjba beleszámító szolgálati idő nyilvántartása. Nálam legalábbis nyoma van annak, hogy 15 évesen egy napot dolgoztam az apostagi Vörös Csillag Termelőszövetkezetben, ahol kajszibarackot szedtem, az akkori viszonyokat tekintve tisztes zsebpénzért. Bár én úgy emlékszem, volt 3-4 nap is az a diákmunka, de már az is szép, hogy benne vagyok a rendszerben, amely akkor még azért erősen papíralapúan működött.



Pécsi közgazdászhallgatóként helyi geodétáknál viszont pontosan két napot dolgoztam: köveket, vagy inkább rövid oszlopokat ástunk le a szénbánya fölött. Jól tömörítve, nagyon stabilan kellett azokat rögzíteni, hogy később mutathassa a felszín esetleges megsüllyedését. Le is jelentettek szabályosan, így ez az idő is beleszámít majd a nyugdíjamba. Mondanám, hogy a befolyó pénz a tanulmányi költségekre ment el, de ez nem lenne igaz. A két napért járó csinos summát egyetlen hosszú este alatt sikerült elverni a már egy kicsit akkor is megkopott patinájú Nádor Sörözőben. Viszont sokkal jobban esett az étel és az ital, mint azoknak az évfolyamtársaimnak, akik szülői apanázsból állták a célját maradéktalanul elérő foglalkozás költségeit.



Mára a diákmunkának nagyobb lett a tétje, különösen akkor, ha a kevésbé eleresztett családokból érkező diák akar közgazdász lenni. Annak ugyanis nincs állami támogatású opciója, csak önköltséges. A munka persze nemesít, de az életre is tanít – és nem mindig pozitív értelemben. Mert bőven akad olyan hallgató is, akinek vizsgaidőszakban is dolgoznia kell a megélhetésért, és azok az órák, napok nagyon tudnak hiányozni egy-egy nehezebb vizsga sikeréhez. Annyi haszna persze lehet, hogy a diplomadolgozat témájának mondjuk az esélyegyenlőséget választja.