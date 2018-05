Etetjük a manót

Ugye ma semmit sem talál a számban a fognyűvő manó? – kérdezi néha lefekvés előtt ötéves lányom. Mióta megtanult rendesen fogat mosni, nem sumákolja el, és tudja, mitől lyukadnak ki a fogak – más kérdés, hogy nem érdekli, amikor nyalókáért kell könyörögni. Testvérével viszont együtt kell fogat mosni, ha nem akarjuk etetni a fognyűvő manót. Amelyről kiderült: akár nemzeti kabalának is kinevezhetnénk.



Európában ugyanis a magyar gyerekek fogazata a legrosszabb az európai fogorvosok szövetségének adatai szerint. Egy átlag hatodikosnak három foga hiányzik, lyukas vagy tömött, hatéves korra már kezelni kell általában legalább egy fogat. Az meg tévhit, hogy a tejfogakra nem kell vigyázni, hiszen úgyis kiesnek. Mert aztán jön a csálén nőtt „felnőtt" fog meg a szabályzó.



Nálunk kevésbé divat keksz és csoki helyett nyers zöldséget nassolni. Ha meg nyalókáért könyörög a gyerek, hát inkább azt vesznek neki, nem almát, hadd örüljön, az van kéznél a pénztárnál is. Vagy éppen a nagy rohanásban egyszerűbb a rövid távú megoldás: odaadjuk az édességet, addig is nyugi van – más kérdés, hogy tíz perc múlva pörögnek tőle, mint a körhinta. Volt már több anyuka, nagymama, aki azért is furcsán nézett, mert „csak" víz volt a gyerekek üvegében, nem üdítő. Ott ült a szemükben a kérdés: hát sajnálod szegényektől? Vagy nincs rá pénzed?



Na meg az sem mindegy, hányszor látnak a gyerekek minket, felnőtteket egyáltalán fogat mosni. A magyar 19 éveseknek átlagban már öt foguk hiányzik, a nyugdíjkorba lépők 30 százaléka fogatlan. Ebből az derül ki: ha mondják is a gyereknek, tessék fogat mosni, jó példával nem járnak elöl, meg fogorvoshoz sem nagyon. Így meg felesleges a gyereknek bármit mondani. Legfeljebb megjegyzi magának: na, majd ha felnőtt leszek, végre én is elfelejthetem a fogaimat – és a mellékelt ábra szerint el is felejti.