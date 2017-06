Etetnek minket

Az ember állítólag a legintelligensebb lény a földön. Mégis az egyetlen, amelyik mindent tönkretesz maga körül. Azóta legalábbis, mióta rájött, hogy üzletelni lehet. Az utóbbi egy-két évszázadban durvult el igazán a helyzet. Most már jól látszanak a jelei, hogy feléljük a bolygót, de komoly lépést ez idáig senki nem tett. Nem is fog, ameddig néhány dologból további pénzt lehet kihúzni.



Kiszipolyozzuk a talajt – állítják olykor maguk a termelők. Nem is lehet már talajon termelni, mesterséges feltételeket kell teremteni – toldják meg mások. Eretnekség egy mezőgazdaságból, zöldségtermelésből élő környéken ilyet mondani, de nagyon átestünk a ló túloldalára. Ki kell elégíteni a keresletet, egyre több árura van szükség, ezért foglalnak el egyre nagyobb területet parcellák, üvegházak, érvelnek azok, akik az élelmiszer előállításából élnek. A mérsékelt oldal szerint meg ez fordítva van. Nem a valódi szükséglet, hanem a „ha már úgyis kapható, veszek belőle" érzése generálja a vevőben a vásárlás ötletét. És így eszünk – már akinek van gusztusa rá – decemberben paradicsomot, márciusban szőlőt. Előbbit talaj nélkül, mindent mesterségesen adagolva állítják elő, utóbbit ki tudja, hány ezer kilométert utaztatják, mindenféle anyagokkal kezelik. Ugyanez zajlik le a szabadföldi gazdálkodásban. A gazda jól akar kijönni, már nem divat a sok ezer éven át bevált ugaroltatás, a vetésforgó, a talaj kimerül, az egyre több és több műtrágya sem tud majd vele mit kezdeni. Sivatag marad az édenkert helyén.



Ne legyünk képmutatók, az élelmiszer előállítása hatalmas üzlet. Nem az emberszeretet, hanem a piac, a profit, a megtérülési idő és hasonlók játszanak főszerepet. Még csak haragudni sem lehet ezért a termelőkre, mi vagyunk a hülyék, vásárolunk ész nélkül, néha egyenesen a kuka számára. Ha nem jön meg az eszünk, majd eljön az idő, ahogy az indián közmondás jósolta, és a pénzünket fogjuk megenni.