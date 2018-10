Legszívesebben a zene világnapjáról írnék október 1-jén, de most olvasok egy sokkoló tanulmányt az éghajlatváltozás egészségügyi hatásairól. Páldy Anna vezetésével egy munkacsoport 16 éven át kutatta a problémát, a frissen közzétett összegzésük azt állítja: az extrém hőmérsékleti események jelentik a legfőbb egészségi kockázatot hazánkban.



A hőhullámok hatására 2003-ban figyeltek fel: akkor a tartós kánikula Nyugat-Európában több mint 70 ezer ember halálát okozta. A kutatók szerint hőhullámok idején Magyarországon a napi halálozás országos átlagban körülbelül 15 százalékkal emelkedik meg. Budapesten és a közép-magyarországi régióban akár a 20 százalékot is elérheti a növekedés, és háromszor magasabb a többlethalálozás a kórházakban, mint otthon.



Ezen nincs mit csodálkozni, mindenki tudja: a hőhullámokkal szemben a legsérülékenyebbek az idősek, a krónikus keringési, anyagcsere- vagy légzőszervi betegségekben szenvedők. Az az adat sem lephet meg senkit, hogy a hazai kórházi ágyak mindössze 30 százaléka található légkondicionált kórtermekben.



Nemcsak az intenzív osztályok lennének fontosak, hanem a sebészeti, égési, valamint a krónikus betegeket kezelőket is sürgősen fel kellene szerelni légkondicionálókkal – vonhatja le egy laikus is a nyilvánvalóan adódó következtetést a kutatásból. Hány stadionnyi milliárdot kellene sürgősen inkább erre elkölteni?



A klímaváltozás további extrém következményekkel is jár. Az egyre több rovarral, rágcsálóval az általuk terjesztett fertőző betegségek is gyakoribbak lehetnek. Nem lesz ritka a kullancsok okozta Lyme-kór, megjelennek olyan, szúnyogok által terjesztett betegségek, amelyektől itt eddig nem kellett tartanunk.



A penészgombák is nagyobb kihívást jelentenek: több hasmenéses megbetegedést okozhatnak. Nem elég, hogy korábban kezdődik, jóval tovább is tarthat az allergiaszezon, újabb allergén növényfajok megjelenését prognosztizálják. Itt az ideje komolyabban venni a kutatókat!