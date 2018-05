Ez a méreg!

A kerti munkára a legkiválóbb idő, amikor lefelé megy a nap. Még jól lehet látni, de már nincs nagy meleg, órákon át el lehet foglalatoskodni a locsolással, a levéltetvek eltüntetésével, a gazolással. Ez az elmélet. A gyakorlat ezzel szemben, hogy pár palánta kutyafuttában történő elültetése után visszavonulót fújok, legyőz a szúnyogsereg, beüldöz a házba.



Arról rendszerint elfeledkezünk, hogy a természetnek mi is része vagyunk – csak hatékonyabb eszközeink vannak a módosítására. Az a kártevő, az a gyomnövény, ami a mi szemszögünkből az. Amíg ember lesz a földön, örök kérdés marad: mi vagyunk a fontosak, vagy a minket körülvevő világ? Kordában tudjuk tartani azt, ami nem a kedvünkre való, képesek vagyunk a saját szempontjaink szerint alakítani a világot? Félre ne értsen senki, dehogy védem a szúnyogokat. Magam is odacsapok, odafújok, nem adom magam harc nélkül az ütközetben. Azonban olykor eltűnődöm: ha hosszabb távot tekintünk, mondjuk évszázadokat, nyerhetünk-e csatát a minket körülvevő világgal szemben? Láttunk már rá számtalan példát, hogy az evolúció megtalálja a kiskaput. Vajon mekkora az a méregmennyiség, amelyet az élővilág, ezzel mi magunk elviselünk még? Vagy egy másik, unortodox gondolat: vajon ha felhagynánk a permetezéssel, ezért újra szaporodni kezdenének a szúnyogokkal, lárvákkal táplálkozó állatok, vajon pár év múlva beállna egy egyensúlyi állapot? Egyik kísérlet sem lenne fáklyás menet, bár gyanítom, akarjuk vagy sem, az előbbinek fog

az emberiség előbb-utóbb a végére járni.



Addig is nincs jobb ötletem: locsolok a napsütésben, gyomlálok jóval napnyugta előtt, ha itt az idő, akkor pedig futás. És igen, közben én is az eget kémlelem, azt lesve, felszállt-e már a permetező repülőgép.