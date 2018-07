Ez a méreg!

Kiugrott az amúgy is nehezen kordában tartható vérnyomásom annak hallatára, hogy már legalább hat éve szennyezhetik rákkeltő anyaggal az egyik vérnyomáscsökkentő gyógyszeremet. Huszonhat más gyógyszerrel együtt ki is vonták a forgalomból.



Állítólag a szennyeződést okozó gyártási folyamatot 2012 óta használják a kínai gyártók. Ha nem jelentkezik egy új gyártó cég, hogy ők is vennének a cuccból, akkor még ki tudja, meddig mérgeztek volna bennünket. Pánikra persze semmi ok, legalábbis ezt mondják a hazai szakemberek.



S hajlok rá, hogy higgyek nekik, mást mit tehetek. Valószínűleg nagyobb dózisú rákkeltő anyag jutott a szervezetembe télen, amikor a környezetemben voltak, akik tejesdobozzal meg a gyerek kinőtt ruháival fűtöttek. Az mellesleg a vérnyomásomra is károsan hatott. Az udvarra kiterített, száradó ruháim ugyanis pillanatok alatt füstszagúak lettek, és mehettek vissza a mosógépbe.



Nem pánikolunk ugyan, de azért mégiscsak álljon már meg a nászmenet, amiből akár gyászmenet is lehet!

Még fel sem ocsúdtunk ebből az elhanyagolhatónak semmiképpen nem nevezhető problémából, máris jött az újabb sokk, a lisztéria-mizéria.



Ez ugyancsak érint személyesen is, hiszen a forgalomból kivont fagyasztott zöldségeket mi is előszeretettel fogyasztottuk a kislányommal. Hál’ Istennek túléltük. Itthon nem betegedett meg tőle senki, de Európában már kilenc halálos áldozatot szedtek ezek a magyar földön fagyasztott zöldségek.



Nem tudom, mit hoz még a nyár, de az bizonyos, hogy az ember bizalma is egyre inkább gyorsfagyasztottá válik.

Szerintem jó időre sokunk kedve elment bármilyen fagyasztott zöldségtől. És kár, hogy a vérnyomibogyóim nem válthatom ki a macskáim dorombolásával. Mert abban biztos, hogy nincs gyártási hiba.