Fegyverbe!

Néhány hónapja láttam egy ismeretterjesztő filmet, amelyben az emberre legveszélyesebb állatokból állítottak össze egy toplistát. Nem, nem a nagy fehér cápa vagy a grizzly medve végzett az élen – hanem a szúnyog. A trópusi szúnyogok egy része ugyanis maláriától a Zika-vírusig számtalan kórokozót terjeszt, ezzel évente 720 ezer embert öl meg.



Nálunk egyelőre nincsenek maláriát, „csak" szívférgességet terjesztő szúnyogok – amelyek csípésébe a kutyák pusztulnak bele. A klímaváltozás miatt viszont nemsokára akár Magyarországon is megjelenhetek az emberre is súlyos veszélyt jelentő szúnyogfajok. Mivel bosszantó kis dögök, nem hullik a könnyünk, ha pusztítják őket, ahogy csak lehet. Kivéve, ha a kiszórt vegyszer az értékes, hasznos rovarokkal is végez.



Aki a szúnyogbölcsőként működő ártéri pocsolyák környékén rendszeresen megfordul, annak nem marad más, mint az egyéni védekezés. Ez természetes, hiszen egyetlen horgász sem várhatja el, hogy kapásra várva ne legyen maga is zsákmány egy olyan területen, ahol mindig is éltek szúnyogok. Az a repülő vérszívók élőhelye – mi ott csak betolakodók vagyunk. Nekünk kell alkalmazkodni a körülményekhez.



Ebben nagy segítséget jelenthetnek a szúnyog- és kullancsriasztó spray-k, vagy a zárt ruházat, akármilyen meleg is van. Bár a B-vitaminra sokan esküsznek, bizonyították, hogy az valójában hatástalan. A netes fórumokon más érdekességeket is olvasni: a citromfűolaj mellett például valaki lóbalzsammal kenegeti magát szúnyogok ellen. Állítólag az is hatásos. Neki.



Előfordul persze, hogy a lóbalzsam is hiába. Néhány éve a Mecsekben túráztunk egy kéthetes esős időszak után. Olyan magas volt a páratartalom, hogy csak úgy rajzottak körülöttünk a vérszívók, röhögve az arcunkról patakokban folyó riasztószeren. Leginkább a vietnami dzsungelben akciózó kommandósnak éreztük magunkat, eltekintve attól, hogy nem volt fegyverünk. Bezzeg a szúnyogoknak!