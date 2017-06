A hétvégi kirándulásokon kívül minden évben legalább két hosszabb utazásnak is bele kell férnie a családi költségvetésbe; nyáron és télen is el kell menni két hétre – magyarázza magabiztosan a lassan egy évtizede Németországban dolgozó hazánkfia. Aki inkább az itthon maradás kalandját választotta, a magyar viszonyok ismeretében csak ámul az ilyen kijelentéseken.



Ahhoz képest, hogy mennyit táboroztam, utaztam gyerekkoromban, a rendszerváltás után pályakezdőként tíz évig még egy rövid nyaralást sem engedhettem meg magamnak, de ez akkoriban nem tűnt fel, mert minden évre jutott legalább egy kiküldetés. Hol tudósítani kellett valamiről, hol utazási irodák vittek study tourra, hogy bemutassák a kínálatukat. Előfordult, hogy kedden szóltak: pénteken repülni kell a Föld másik felére. Vagy másnap Amszterdamba, Lisszabonba, Rómába. Most meglepve számolgatom: 14 éve nem ültem repülőn. Manapság az egzotikum helyett fontosabb a jó ár-érték arány, a biztonság, meg az, hogy lehetőleg 6-8 óra alatt autópályán kényelmesen odaérjünk. Egyik nyáron gyerekkori kedvencünket, a Balatont választottuk, de miután kiderült, hogy majdnem ugyanannyiba került egy hét, mint az Adrián – és mivel a magyar tenger olyan volt, mint a magyar narancs –, inkább maradunk az igazi tengernél. Ha az ember visszafogja magát, nem csábul el az eszem-iszom fesztiválokon, nem kirándulgat hétvégenként, akkor a béka feneke alatti hazai bérekből is ki lehet szorítani egy apartmanos nyaralást a horvát, a bolgár vagy a görög tengerparton. Bár a statisztikák azt mutatják, a szakadatlan erősödés ellenére magyar munkavállalók millióinak még ez is elérhetetlen álom. 27 év alatt nem hogy megközelítettük volna életszínvonalban az irigyelt Nyugatot, még nőtt is a lemaradásunk a nyolcvanas évekhez képest. Így gyakran csak fejben utazunk. Ehhez van már technikai segítség is: én például a Google Earth ingyenes szolgáltatásával keresztül-kasul röpködtem már Afrikát a monitoromon.