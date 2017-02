Fura érzés öntött el a minap a moziban, miközben az Állampolgár című filmet néztem. Az jutott eszembe, amit gyerekkoromban gondoltam, amikor a vasárnapi misén a lelkipásztorunk minket szidott össze a szószékről, amiért kevesen járunk templomba. Nem értettem, miért vágja ezeket pont a mi fejünkhöz, hiszen mi ott ülünk.



Szóval valami hasonló tolult bennem a mozi láttán – először. Az járt az eszemben, hogy téves a címzés, mert a magyar állampolgárságra ácsingózó menekültek sztoriját azoknak kellene megnézniük, akik erre a filmre soha az életben nem ülnének be. Pedig tanulságos, mennyire magyarul él az afrikai fekete ember és a szép perzsa nő. Még nálunk is magyarabbul, mert be akarnak illeszkedni közénk. Megtanulják a nyelvünket, felveszik a szokásainkat. Az is sokatmondó, mi mindent tudnak az állampolgársági vizsgán, ahol mi nem mennénk át, ha megkérdeznek a humanizmusról, az Alkotmánybíróságról vagy a Magyar Közlönyről. Szóval azt hittem, ez a film nem nekem szól. Aztán rájöttem, hogy de. Hiszen mindnyájunknak tükröt tart államigazgatásról, rendőrségről és úgy összességében magunkról. Kuncogtunk is az első poénokon, mert olyan kisstílű pitiánereknek állított be bennünket, amilyenek a hétköznapokban vagyunk, a fekete embert meg esetlennek. Aztán elült a nevetgélés.



Amikor pedig a csecsemőjét szorongató iráni nőre rárúgják a rendőrök az ajtót, dermedt csend lett. Kifelé menet sokkolva kérdezed magadtól: én ugye nem ilyen vagyok? Valóban nem? Nem húzod összébb a táskád a villamoson, ha felszáll egy cigány? És nem rájuk gondolsz, ha azt olvasod, hogy szegény nagycsaládoknak osztottak tüzelőt? Mert így kezd kormosodni a lélek, ami elvezethet addig a sötétségig, hogy leterroristázzuk a menekülteket, a védelmükben fellépő civil szervezeteket meg lezsidózzuk. Na jó, csak lesorosozzuk. Helyzettől függően.