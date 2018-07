Féktelenül

Nem tudom megszámolni, hány cikket írtam vandálok pusztításairól. Volt, hogy karácsonyi óriáskoszorú gyertyáját tették tönkre, máskor facsemetéket törtek derékba, és olyan is, hogy egy dísztóba a szeméttel együtt a park egyik padját is beledobták. A cigányprímás főtéren álló szobráról meg letörték a vonót – többször. Mindez Makón történt az elmúlt években, de hasonló eseteket bármelyik tetszőleges város, sőt falu lakói is tudnak sorolni. Most épp a szegedi Gergő liget tanösvényét vették célba: tűzre vetették a bográcsozáshoz, szalonnasütéshez gyűjtött fát, de még azokat a rönköket is, amelyeket a pihenőhely ötletgazdája ülőalkalmatosságnak szánt.



Amikor ilyesmiről kapok hírt, elsőként mindig az a földeáki eset jut eszembe, amikor egy fiatal festékszóróval összefirkálta a falu jó néhány épületének falát, majd miután lebukott, sorra járta az érintetteket, kérve, ne tegyenek feljelentést ellene. Maguk is voltak fiatalok – szabadkozott az egyik idős háztulajdonosnak, aki azzal replikázott: persze, de akkor én hajnalban keltem, és késő estig dolgoztam a földeken, meg sem fordult a fejemben hasonló!



Másodjára pedig az, hogy olykor azért jó példával is találkozik az ember. Nemrégiben a makói Gerizdes városrész egyik parkját dúlták fel, aztán az egyik helyi középiskola diákjai szerszámokat ragadtak, és újra széppé varázsolták a kis zöld teret. Apróság, és nyilván nem ugyanazok dolgoztak, mint akik pusztítottak – de egyszer hátha ez is követendő minta lesz a céltalan rombolás helyett.