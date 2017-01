"Tegnap reggel levelet kaptam az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárságtól, amelyben egy Budapesten tartott nemzetközi találkozóról értesítenek. Először hangosan röhögni kezdtem, de aztán rájöttem, hogy ez a valóság: tényleg van ilyen államtitkárság. A bürokráciacsökkentés és kormányzati olcsósítás jegyében nyilván az égető szükség hívta életre. Pont mint a Monty Pythonnál a Hülye Járások Minisztériumát. Pedig majdnem úgy hangzott, mintha a Hírcsárda írta volna.



Utána Bencsik Andrástól megtudtam, hogy valójában romlott lelkű emberek és SZDSZ-utódkölykök gonosz ármánya a magyar olimpiáról népszavazást erőltető Momentum Mozgalom. Akik egyébként lelkileg hazaárulók. Meg azok is, akik aláírják. Hogy ez pontosan mit jelent, nem tudni, mert az igaz magyar civilek atyamesterének, a kormánypárti Békemeneteket szervező CÖF oszlopos tagjának bizarr, szürreális valóságában nem volt lelkierőm elmerülni. Tudom, gyönge vagyok. Ugyanezen a csatornán hangzott el amúgy korábban az is, hogy a mozgalom mögött valójában Párizs és Los Angeles áll, akik meg akarják fúrni a mi nagy nemzeti sikerünket. Amit szerencsére még el sem nyertünk, és amin várhatóan Mészáros Lőrinc vagy egy másik hűbéres szerezné a legtöbb aranyat.



Később jött a hír, hogy Trump a Terminátort, azaz Arnold Schwarzeneggert nevezné ki vatikáni nagykövetnek. Ez biztos valami vicc – gondoltam. De hát Trump levetette az amerikai kormányzati honlapokról a klímaváltozásra utaló dokumentumokat is, merthogy ő nem hisz benne. Mintha az hit kérdése lenne. Szóval a vatikáni halálosztóval kapcsolatos hír is igaz lehet. Erre rímelt, hogy milánói főkonzulnak meg Csiszár Jenőt neveznék ki Orbánék.



Szeretnék már fölébredni."