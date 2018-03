Felelősségvállalás

Mi már tudjuk, van élet a PIC után – hirdeti a Korábban Érkeztem Alapítvány, amely egy az Unió által is támogatott projekt révén találhatott otthonra a Fő fasori épületben, ahol Koramentorházat avattak. A civil szervezetet alapító Rádi Katalin az ünnepségen úgy fogalmazta meg a nap üzenetét, hogy felelősséget kell tudni vállalni egymásért, a közösségért, amelyben élünk. Ő – mint érintett édesanya – öt éve álmodott meg egy házat, amelynek akkor még nem voltak falai. „Egy olyan házat álmodtam, ahol pislákol a remény, hogy a korábban érkezők szülei is elhiggyék: van élet a koraszülött intenzív osztály után" – fogalmazott.



Hogy mi is az a Perinatális Intenzív Centrum, azaz PIC? Ne szégyellje a kedves olvasó, ha nem tudja, hogy olyan újszülött intenzív részlegről van szó, ahol a koraszülötteket látják el. Ha a statisztika oldaláról közelítjük meg a kérdést, akkor pozitív számokat látunk, hiszen Magyarországon 2013 óta 30 százalékkal csökkent a csecsemőhalandóság. De így is az évente hazánkban világra jövő 95 ezer gyermek közül minden tizedik idő előtt érkezik, s minden huszadik intenzív osztályon tölt akár hónapokat is. Értük dolgozik egy szegedi kis lelkes csapat, amit érintett édesanyák hívtak életre, s küldetésük egymást erősítve megmutatni a sorstársaknak, hogy a PIC után is van élet. S hogy miért fontos mindez? Mert a Koramentorház avatásán is elcsukló hangon beszéltek édesanyák arról, hogy mennyire egyedül érezték magukat, nem tudtak beszélni vívódásaikról, félelmeikről senkinek, és kérdéseket sem volt kinek feltenniük. De összeszedték magukat, s a saját élettörténetükből erőforrást nyerve professzionális programot indítottak útjára, hogy bátorítani tudják azokat, akik hasonló cipőben járnak, s a családokat komplex módon támogathassák, egészen addig, amíg a gyerek iskolás nem lesz. „Nagy a világ, ők is belenőnek" – mondják a korababákról, akiket hősöknek tartanak, de nemcsak ők a hősök, hanem azok a szülők is, akik önzetlenül kiállnak egy jó ügyért, hiszen másokat segítve saját traumájukból ők is gyógyulnak.