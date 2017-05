Felmegy a cukor

Életem talán legfontosabb időszakában átéltem, milyen érzés cukorbetegnek lenni. A terhességi diabétesz próbára tette a lelkierőmet. Még jó, hogy nem voltam kívánós. Mindössze egyszer ébredtem úgy éjszaka, hogy női szeszélyt ennék. Ezt a sütit sem azelőtt, sem azóta nem szerettem. De aznap reggel a cukrászda ajtajában toporogtam, már tíz perccel a nyitás előtt. Amikor azt mondták, nincs, sírva fakadtam. Pár nap múlva derült ki a terhességi cukorbetegségem. Onnantól kezdve már csak gondolni lehetett a sütikre, enni nem. A 160-as szénhidrátdiétába szinte semmi se fért bele.



Egy felnőttnek is nehéz betartani a szabályokat, hát még egy kisgyereknek. Tisztelet nekik és a szüleiknek, ahogy megtanítják nekik, mit lehet, és mit nem. De nem elég a betegség, a szülők sokszor falakba ütköznek. Például ha óvodát, iskolát választanak. Mert nem mindenhol fogadják szívesen a cukorbeteg gyerekeket. Nagy a felelősség, amit nem mindenki vállal szívesen. Olvastam a neten, előfordult olyan eset, hogy a pedagógus azt kérte a szülőktől, tartsák titokban az első osztályba lépő gyermek cukorbetegségét a kis diáktársak előtt. Hogy a tanerőnek mi lehetett ezzel a célja, ki tudja. Hiszen a gyerekek alapból elfogadóak. Biztosan rácsodálkoznak egy inzulinpumpára, de pár nap alatt természetessé válik számukra, és az is, hogy kis társuk nem ehet meg bizonyos dolgokat. Nem a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek van szükségük legtöbbször az „érzékenyítésre".



Ezért is jó példa a szegedi óvoda. Nem tértek ki a megoldás elől, hanem maguk lettek a megoldás. A gyerkőcök szülei pedig nyugodtan mehetnek munkába, tudják, hogy minden rendben lesz. Mire a kicsik iskolába kerülnek, addigra pedig olyan profik lesznek, hogy akár a felnőttek is mehetnek hozzájuk tanácsért. Mert a cukorbetegség bármikor, bármelyikünknél jelentkezhet.