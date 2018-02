Az ember civilizáltságának egyik mércéje az, hogy miképpen bánik a halottakkal, ezt már régóta tudjuk. Azt viszont a mai napig sem értjük, hogy miképpen felel meg ennek a 25 évente kötelezően megfizetendő sírhelymegváltási díj, ahogyan azt sem, hogy miként fér ez össze a kegyelettel.



Ha valakinek például már nincs élő hozzátartozója, akkor nem érdemli meg, hogy síremléke fennmaradjon az örökkévalóságig? Vagy ha valakinek a gyermekei, unokái nem tiszteletlenségből, nem feledékenységből, hanem egyszerűen anyagi okokból nem tudják kifizetni a sírhelymegváltási díjat, akkor az ő életében elért érdemei máris semmissé válnak?



Arról az egyébként egyre gyakoribb és teljesen életszerű jelenségről is beszéljünk, amikor a hozzátartozók már nem a szülővárosukban élnek, hanem az iskola, a munka vagy a szerelem miatt átköltöztek az ország egy másik részébe. Még ha szeretnék is, akkor sem biztos, hogy minden hónapban eljutnak a temetőbe szüleik, nagyszüleik sírjához.



Számos történetet hallhattunk már erről is: ugyan a temető fenntartója kitűzött egy értesítést a sír mellé, és azt hosszú ideig, a halottak napjáig legalábbis, nem is vitte el onnan. A hozzátartozók viszont ha észre is vették a papírt, elolvasni már nem tudták, mert az eső eláztatta.



Ez sem jelenti azt, hogy a hozzátartozók elfelejtették volna szeretteiket. Csak azt jelenti, hogy a 21. században élnek, ennek megfelelően szerencsére már régen nem röghöz kötve. Reméljük, előbb-utóbb tényleg megszűnik az a gyakorlat, hogy a feltámadás 25 évre van kalibrálva.