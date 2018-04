Feltámadás. Jézus Krisztust pénteken feszítették keresztre, harmadnapra, vasárnap felkelt, feltámadott halottaiból. Ezt ünnepeljük, örvendezünk újbóli eljövetele okán húsvétkor. De van az ünnepnek, az eseményeknek „negatív" szereplője, az egyik apostol, iskarióti Júdás. Aki elárulta Jézust, megmutatva a rómaiaknak – ő az!



Talán sokaknak feltűnt az előző bekezdésben az idézőjel. Nem véletlen. Júdás a 12 tanítvány egyike volt, úgymond Jézus árulója, az egyetlen Júda törzsbeli apostol. És állítólag – a Biblia szerint – pénzsóvár, és 30 ezüstért mesterét, Jézust kiszolgáltatta ellenségeinek. Érdekes, ez „júdáspénz" néven ma is megtalálható a karácsonyi fenyő díszítményei között.



Ha belegondolunk, Júdást nem árulóként, hanem az eljövendő, az elrendeltetett végrehajtójaként, eszközeként kell elfogadnunk. Nélküle, „árulása" nélkül Isten fia, Jézus Krisztus nem került volna keresztre, és bár kereszthalálával nem szabadította meg a világot, az emberiséget a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, és feltámadásával győzelmet aratott a halál felett. Ez nem történt volna meg Júdás nélkül. Akit ma minden keresztény gyűlöl, megvet, elátkoz, az áruló, az árulás szinonimája lett neve, a 30 ezüsttel, a megvehetőség tarifájával együtt.



Ha logikusan belegondolunk: Júdás nélkül nincs kereszthalál, nincs feltámadás és nincs kereszténység. És annak számos szektája, irányzata a kálvinistától az unitáriuson és mormonokon át a nazarénusokig, a jehovákig és baptistákig. A katolikusokról nem is beszélve. Húsvétkor nemcsak Jézus, Júdás, az árulónak nevezett apostol feltámadását is ünnepeljük. Mert rossz nélkül nincs jó, és a jó is magában hordozza a rosszat. Ezt Jézus tudta. Mert a világ így kerek – végül is ezt állítja a Biblia, a Könyv is –, ez jelenti a megváltást, a feltámadást. Jézus nem lehetne Júdás nélkül. Húsvétkor együtt kelnek újra életre. Vasárnap együtt támadtak fel. Mert árulás nélkül nincs jó. Nincs hit.