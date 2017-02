Fényes szelek

Nem csak én dobtam egy hátast, amikor kiderült, hogy Csiszár Jenőt nevezték ki milánói konzulnak. Az már kevesebbeket érdekel, hogy Rákay Philip (korábban Kálmán) pedig november óta a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság igazgatósági tagja, mert szereti a lovakat, és jól beszél, tehát akár a helyi turizmust is fellendítheti. Ja, Csiszár meg jól főzi az olasz tésztát, és mellesleg van neki jó kapcsolati tőkéje, jött a válasz a kormányzó párttól. Hát ennyike.



Mélymagyarul mondta Szijjártó az Echo TV-ben Bayer Zsótinak, hogy más szelek fújnak, tessék tudomásul venni. Merthogy ki kellett takarítani a külügyet, magyarázta a mi külügyminiszterünk Zsótinak, hiszen sokkal lazábban, könnyedebben, egy teljesen más metodikával kell a diplomáciát kezelni. „Az élet engem igazolt" – tette hozzá szerényen Szijjártó az ominózus Mélymagyarban. Példának hozta Szerbiát és Szlovákiát, szerinte a jelenlegi remek viszony az ő érdeme. Na, „teccik" érteni? Azt a kérdést most ne tessék feltenni, hogy miért nézek Echo TV-t.



Ha nem néztem volna ezt az épületes beszélgetést, akkor most nem érteném, hogy miért eme briliáns elméket tették oda, ahova. Azt, hogy Rákay konzervatívan Kálmán hogyan fogja fellendíteni az amúgy csodálatos kisváros turizmusát, nem tudom, de bízzunk benne. Persze először is utakat, vasutat vagy valamit kellene építeni, hogy el tudjanak oda jutni az emberek, mert anélkül nehéz lesz a kis Philip dolga.



De a Csiszárt, azt nehezen veszem be. Mert az oké, hogy az elveszett csomagomat segít alkalmasint megkeresni. De mi van, ha éppen bíróság elé citálnak, vagy bármilyen komolyabb jogsérelem ér. Mondjuk, hogy találnak nálam egy kis fehér port. Akkor kire számíthatok Milánóban? Bonyolultabb dologra már nem is merek gondolni. Hát más szelek fújnak. Tállainak gőze nincs a járulékokról, a Kósának a kupakokról. Egyensúlynak ott van Lázár, aki mindenhez ért, és ennek megfelelően mindent magához is von. Egyet tudok javasolni: emberek, kerüljétek Milánó környékét! Is.