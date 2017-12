Fenyőhelyzet

A lucfenyőre keresztet lehet vetni, csak mutatóban marad belőle néhány példány Magyarországon – figyelmeztet egy természetvédelemmel foglalkozó híroldal. A klímaváltozást megsínylik a fenyők, a hőmérséklet és a páratartalom változása készíti ki őket, mert a lombos fáknál rosszabbul tudják tárolni a vizet. A luc vesztét állítólag közvetlenül a betűző szú okozza. Régen is lakott a fenyőkben, a fa gyantával védekezett ellene, de újabban, amióta szárazabb az időjárás, ez nem megy. A lucfenyő a magyar erdők 1,2 százalékát foglalja el. Az utóbbi évszázadban sok helyre ültették, mert első osztályú faanyagnak számít, és mert ez a leggyakrabban vásárolt karácsonyfa. Ezért is nehéz elhinni, hogy harminc év múlva eltűnik.



Valószínűleg nem fogja túlélni a karácsonyt – figyelmezteti Bálint gazda azokat a favásárlókat, akik élő, gyökeres lucfenyőt visznek haza. Ha mégis úgy dönt a család, hogy földlabdás fát választ, célszerű csak a szentestére bevinni. Addig és azután jobb a teraszon tartani, vagy a kertben, így nagyobb eséllyel marad élve. Biztosan igazuk van a klímakutatóknak, erdészeknek és a neves kertészmérnöknek. De aki falusi, kertvárosi utcákon jár, sok helyen láthat fenyőket, amelyek biztosan karácsonyfák voltak. Túléltek két hetet egy fűtött szobában, és aztán kiültették őket valahová, ahol nem számítanak őshonosnak, mégis megnőttek. Nekik vajon csak szerencséjük volt, vagy harminc év múlva is állni fognak?



Nekünk is van ilyen fánk, még a ház előző tulajdonosa ültette. Le szoktam vágni róla metszőollóval egy kisebb ágat ilyenkor. Beviszem, hogy legyen fenyőillat a szobában. Műfenyőt díszítünk. Ez környezettudatos szokás, viszont rontja a fenyőárusításból élő magyar családok üzletét, és hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy tényleg eltűnjön a luc Magyarországról. Nem is tudjuk sokszor, mivel teszünk jót, rosszat, de idővel ki fog derülni. Európa legöregebb lakója egyébként egy 1075 éves balkáni páncélfenyő, Görögországban.