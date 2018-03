A Tisza-palota magasságában – így magyarázta el kollégám, merre állt a hullámtérben a két hete meghalt hajléktalan kunyhója. Talán láttam is, amikor arra jártam, de nem tűnt föl, másutt is van ilyen. Annak, aki pihenni szeretne a Tisza-parton, tiszta környezetben, vagy szintén itt lakik, mint az úszó lakóház gazdája, nyilván nagyon is szem előtt volt ez a viskó. Ez a probléma öt éve húzódik – tudta meg kollégám. Miután a szállás gazdája meghalt, körülnéztek a háza táján, vérnyomokat láttak. Fertőzésveszély is lehet. Szóltak lapunknak, az újságíró értesítette a hatóságokat csütörtökön, pénteken már fehér ruhás emberek jöttek, ott állt a munkagép, hozzáfogott a bontáshoz. A műveletről készült videón bevásárlókocsi látszik a viskó mögött, a hajlékon puttyogós fólia, jó hőszigetelő. Benn ételhordók, pennys szatyor, ágy, újságok, könyvek. Néhány krimi. Az otthonosság kellékei egy rendes háztartásban, itt, a drámai rendetlenség közepette semmi értékük. Odakinn kerti vécé. Nem tudom, milyen ember volt, aki itt lakott, vigyázott-e a tisztaságra, milyen konfliktusa volt azokkal, akik nyugalmat, tisztaságot akartak. Nem is szeretnék ítélkezni. A Máltai Szeretetszolgálatnál dolgozó ismerősöm magyarázta el egyszer, ott követi el a hibát a legtöbb ember, hogy tudni akarja, megérdemli-e a segítséget az elesett, aki ott áll előtte. Pedig nincs az az ember, sem hatóság, amely meg tudná ítélni a maga teljes mélységében, igazságosan, mennyiben köszönheti magának valaki, hogy ilyen helyzetbe jutott, és mennyiben felelősek a körülmények.



Csak az tűnt föl, milyen sorsszerű, hogy valakinek nem tetszett az a gondoskodás, amit az állam tudott volna nyújtani neki, és oda ment, ahol egy sokkal nagyobb hatalomtól függ az élete. Itt el lehet kerülni a kipaterolást, ha viszont kiönt a Tisza, tényleg menni kell. Ez az utóbbi időben ritkán fordul elő. Mintha csökkenne a rizikó. Pedig amikor hozza a szennyes – mindenféle kórokozóval teli – üledékét, és lerakja, kicsit mindig emelkedik a talaj szintje a gátak között. Egy idő után emelni kell a töltést, hogy ugyanakkora mennyiségű víz ne csapjon át a tetején. Ha nem találunk ki jobbat, csak ezt az elhatárolódást, a gát végül el fogja érni a Tisza-palota magasságát.