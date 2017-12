Fészbuk Jézus

Mi is nektek! – írtam tucatszámra a lehető legtakarékosabb válasz-SMS-t szűk egy évtizede karácsonykor, amikor temérdek rövid szöveges üzenettel bombáztak szeretteim, barátaim. Sohasem küldtem, de ha kaptam, illett válaszolnom.



Korábban, még több évtizeddel ezelőtt képeslapokat kaptam, 60 filléres bélyeggel. Ha olyantól érkezett, akinek nem küldtem, még volt idő az erre rendszeresített újévi lappal kiegyenlítenem az előnyét.



Mára a Jézuska A Facebookra költözött, a korosztályomé szinte biztosan, a fiatalabbakéról már nem vagyok meggyőződve. Nem a közösségi oldalon élek, de kétnaponta azért átfutom. Miután családom kisajátította a televíziót, esélyem sem volt belenéznem a szenteste 19 órakor kezdődő New Orleans Saints–Atlanta Falcons amerikaifoci-meccsbe, így hát végigpörgettem.



Számos tanulsággal lettem gazdagabb, mindjárt az első, hogy túl sok az ismerősöm, az első időkben ugyanis mindenkit visszajelöltem. Vagy nem sok, de nagyon ráérnek posztolni. Kicsi és nagy közhelyeket, giccsbe hajló vagy értékesnek tűnő képi ábrázolásokat, recepteket és kutyákat.



Valamivel ritkábban gyerekeket. Pedig az utóbbiakra lennék kíváncsi, hogy nőnek a Lengyel lányok, a Hatvani unokák Szőregen vagy a Csala fiúk az ausztráliai Perthben. Minden külön értesítés helyett.



Az összes előtte-utána bejglit, a kész halászlevet, a terített asztalt és a feldíszített fát már mégsem lájkolja az ember vén fejjel, de egy – ahogy a szakmánkban mondják – új információt is tartalmazó családi fotót szívesen. És a privát üzenetre is illik válaszolni, a már kipróbált takarékossággal: Mi is nektek!



Mindezt úgy, hogy fél szemmel a kiadós vacsorától kókadozó családot figyelem, hogy mikor borul már fel a tévé előtt. Mert a fél 11-kor kezdődő Dallas Cowboys–Seattle Seahawks meccset azért az elejétől akartam nézni.