Nagyobb szabadságot kellene adni az iskoláknak és a pedagógusoknak – a direktorok ezt tartják ma a legégetőbb problémának a közoktatásban az egyik legpatinásabb hetilap összeállítása szerint. Már azok, akik névvel vállalták a véleményüket. Mert sokan már név nélkül sem hajlandóak nyilatkozni, mert – mutatja, mekkora a para ebben a szép új világban – úgy vélik, már a szavaikból rájuk ismernek. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, az emberek nem merik felvállalni az arcukat, nevüket. Már olyan is előfordul, hogy az elutasító válasz előtt vizslatva néz körül a megszólított, s azon aggódik, nehogy meglássák az újságíróval – akinek amúgy semmit nem mond, de ezt a téglának hiába mondja, az már leadta a drótot.



Így élünk mi az együttműködés nemzetinek mondott szoros ölelésében. Szeretjük egymást, figyelünk egymásra, na! Vagy inkább vannak, akik figyelnek, szemmel tartják a többieket. Müller Péter Sziámi kissé átírt szövegével élve azért jó, ha ők is tudják, a rendszer a maga módján őket is figyelteti. „Jobb, ha tudjátok, aki előttetek, aki mellettetek, aki mögöttetek áll, az a mi emberünk."



Holnap tanévet nyitnak a tanulóifjúságnak, akiknek legalább olyan alapszükségletük az autonómia, mint a tanároknak. Ha ezt nem biztosítják a gyerekeknek, nem lesznek túl jó napjaik a diákoknak. Lénárd Sándor, a neveléstudomány egyik legelismertebb hazai szakértője szerint a gyerekeknek meg kell élniük, hogy számítanak rájuk, megbecsülik őket; önbizalmat, tanulási élményt kell nyújtani számukra, hogy meg tudnak csinálni dolgokat, és biztosítani őket arról, hogy a saját munkájukat szabályozás, utasítás, engedélykérés nélkül is el tudják végezni, mert az önmegvalósítás feltétele az autonómia. E három alapszükségletre a tanároknak is nagy szükségük lenne, akiknek már nincs önbecsülésük, és egy központból irányítják őket.



Ezennel a 2017/18-as tanévet megnyitom.