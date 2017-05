Valamit tenni kellett, ha már az autósok eldöntötték, időnként biciklire pattannak, s azért arra is hajlandók, hogy kocsijuk hátuljára kerékpártartót szereljenek. Le és fel, ahányszor csak szükséges, védve a környezetet. És átszerelték a rendszámot is, ha olyan volt a szerkezet, hogy a hatósági jelzést eltakarta.



Ezt meg is követelték tőlük, sem a traffipax, sem az autópálya-matrica meglétét ellenőrző kamera nem tudott mit kezdeni egy olyan kocsival, amelynek hátsó traktusát kerékpárok takarták. Igen ám, de a hatósági jelzés nem olyan, hogy csak úgy szerelgesse a polgár – pedig már megszokta, és azt is, hogy kicsit sűrűbben kellett cserélni a rendszámtartó keretet, mert azt nem sokszori használatra méretezték.



Nem sikerült az egyszerűsítő szándékú szabályalkotás. Az rendben lenne, hogy az autó rendszámát ismétli meg a kerékpártartóé, ugyanezzel a lendülettel azonban megtiltották a lényeget is: a szerkezet bérelhetőségét, kölcsönadását, szomszédnak, barátnak, anyósnak, kártyapartnernek.



Ha van klasszikus szezonális és alkalmi autós kiegészítő, akkor ez a kerékpártartó, amit bátran elkértünk az ismerőstől, kibéreltük egy tengerparti vagy balatoni nyaralás idejére. Az új szabályozás szerint még a család második autójára sem tehetjük fel, csak akkor, ha arra is váltunk szürke rendszámot. Sorolhatnánk még az akadályverseny állomásait, volt olyan cím is a sajtóban, hogy Könnyítést ígértek, autóssarc lett belőle. „Egy hónap alatt megbukott a kormány által rendeletben kötelezővé tett úgynevezett szürke rendszám" – olvashattuk, ami azért erős fogalmazás. Bár ha pontosan idézte az egyik portál Lázár miniszter úr szavait, akkor ez hangzott el április utolsó kormányinfóján: „képviselőtársaim, a Fidesz-frakció ezt hülyeséggé nyilvánította".



Így mondta, vagy csak majdnem, azt biztosra vehetjük, finomállítás következik.