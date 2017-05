Finomat olcsón

Nem tartoznak a legszebb diákkori emlékek közé azok, amelyeket az általános iskola menzáján szereztem. Máig eszembe jut a rántott hal, amelynek bundája alatt újságpapír volt – nyilván abba csomagolták a halat, és úgy rántották ki – , illetve az a saláta, amelynek egyik levelén egy megtermett zöld hernyó mászott. A mócsingos, késsel alig vágható húsról, az íztelen főzelékről és a zsírban tocsogó levesről, amely mellé a napközis tanár dörgedelmei jelentették a desszertet, már nem is beszélve.



Azóta szerencsére nagyot fordult a világ: több helyen még menüválaszték is van, sőt külön étrendet kaphatnak például a vegetáriánus nebulók. Mi több, versenyt is rendeznek a közétkezdék szakácsainak. A cél, hogy finom, tetszetős, egészséges, ugyanakkor szerény költségvetésű étkek kerüljenek a tányérra. A megyéből hárman is neveztek – talán valamelyik győztes is közülük kerül majd ki.



Az egyre feljebb kúszó élelmiszerárakat figyelve mindenesetre akár boszorkánykonyhának is nevezhetjük, ahol mindez együtt sikerül. Az igazi nyertesek pedig azok lesznek, akik a menzakosztot fogyasztják nap mint nap – feltéve persze, hogy a különleges verseny nyomán széles körben is elterjed, hogy miként lehet olcsón jót főzni.