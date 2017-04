Fizetett vendég

Képzeljük el, hogy 28 lakosztályos házban élünk. Úgy, hogy ezért nekünk fizetnek. Pénzt kapunk, hogy a szobáinkat csinosítsuk, konyhánkat fejlesszük, új ruhákat, modern elektronikai cikkeket vásároljunk. Cserébe be kell(ene) tartanunk bizonyos szabályokat, a házirendet, alkalmazkodni a többiekhez. Természetes, hiszen közösségben vagyunk.



Nem így gondolja mindenki. A magyar kormány újra nemzeti konzultációt hirdet, amelynek célpontja az örök mumus Brüsszel. Ezúttal a rezsicsökkentést kell félteni, de semmi pánik, Orbán Viktor és csapata megvédi. Rugdalja a lakosztály oldalát, szidja azt a szövetséget, az Európai Uniót, amely befogadta az országot (igaz, erről nem tehet, a csatlakozáskor, 2004-ben nem ő volt a miniszterelnök). És számunkra is biztosítanak mindent. EU-s pénzből fejlődik az ország. Cserébe a kormány – nem az ország! – tiltakozik, külön utakon jár, nem alkalmazkodik, minden rosszért Brüsszelt kárhoztatja, mindent jobban tud, mindent meg akar változtatni. Közben tartja a markát. A lóvé az kell. A barátoknak is. Ezt az egyik legkisebb lakosztályban élő teszi, szűnni nem akaróan. Előbb-utóbb megunják a rebellisséget. És ajtót mutatnak. És az már kifelé nyílik.



Lehet, rossz vágányra tévedtem, mert Orbán Viktor (és csapata) saját közönségének játszik. Olyanokat mond, ami nekik tetszik. Ilyen az újabb nemzeti konzultáció is. Kampány és előválasztás. A hadvezér tudni akarja, ha azt kiáltja, „Előre, támadás!", mennyien követik. Mennyien szavaznak rá, rájuk jövőre. Marad-e a hatalom és a pénz. Az uniós is.