Fogas kérdés

Az ügyfélkapu sok mindenre jó. Azon túl, hogy dolgokat lehet intézni segítségével, arra is, hogy megtudjuk, mikor jártunk orvosnál, és milyen kezelést kaptunk. Vagy éppen hogy mikor nem jártunk orvosnál, és amikor nem voltunk ott, milyen kezelést kaptunk.



Pedig a csanádpalotai Bisztrán Györgyné igazából nem is erre volt kíváncsi. Egy hivatalos levél miatt nyitott be az ügyfélkapun még tavaly, és megnézte az orvosi beavatkozások listáját is. Eléggé meglepődött, amikor kiderült, hogy 2016. április 13-án fogorvosi ellátásban részesült, pedig nem is járt a helyi rendelőben, se máshol. Mikor a részletekről érdeklődött, akkor esett le az álla igazán. Ugyanis a papírok szerint olyan fogát gyógyította a doktornő, amelynek a helyén 23 éve egy pótlás van. Persze megkérdezte, hogy mi ez az egész, de nem kapott érdemi választ, az viszont kiderült, hogy tavaly áprilisban is számoltak el neki fogorvosi kezelést, pedig 2011 óta nem is volt fogorvosnál. Az említett beavatkozások után a tb egyébként összesen 22 ezer 396 forint finanszírozást fizetett a fogorvosnak.



Azért is jó vidéken élni, mert viszonylag gyorsan terjednek a hírek, így hamar mások is utánanéztek a fogászati kezeléseknek, és kiderült, hogy Bisztrán Györgyné nincs egyedül, a fogorvosnő másokat is csak papíron kezelt. Volt, akinek három fogát is kihúzta, pedig még most is van neki 31.



Amúgy happy end lett a vége a történetnek, miután ketten is szóltak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél (NEAK), hogy valami nem oké a csanádpalotai fogorvossal.



A két bejelentő most kapott egy levelet a hivataltól, hogy tényleg nem voltak fogorvosnál, és visszaveszik a doktornőtől a kifizetett pénzeket. Azt, hogy egy orvos miért csinál ilyet, csak sejteni lehet, de ez most itt csak az egyik lényeg. A másik az ügyfélkapu, amit, ahogyan az most is kiderült, érdemes nézegetni, és időnként használni is. Csak nehogy lavina induljon, ha túl sokan megnézik, hogy mikor nem jártak valamilyen orvosnál.