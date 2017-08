Fogy a levegő

Csak egészség legyen! – örök érvényű mondás ez a mi családunkban, minden nagyobb összejövetelen, ünnepen erre figyelmeztettek az őseim. Ezt hallottam már a dédnagymamámtól és a nagymamámtól, és ezt hallom mai napig a drága jó édesanyámtól is. Mindig azt mondták, jöhet bármilyen probléma, azt valahogy mindig megoldjuk, csak betegek ne legyünk, kórházba ne kerüljünk. A másik örök érvényű bölcselet pedig úgy szól a családomban, hogy csak a bolond ember ideges, és felesleges idegeskedni, stresszelni, mert az minden betegség alapja.

És akkor ugyanott vagyunk, ez határozza meg az életünket.



És a felmérésekből egyértelműen kitűnik, a legtöbb magyar ugyanazért aggódik, mint az én családom, az egészségéért. Lapunk közvélemény-kutatásából pedig az derül ki, hogy a megyében jobban félnek az emberek az egészségük megromlásától, mint országosan. Erről kellene végre beszélni, erről kellene „nemzetikonzultálni" az emberekkel és az egészségügyi szakmával, nem pedig tízmilliárdokból hülyeségekkel teleplakátolni az egész országot. Terelhetnek a kormánypolitikusok az egészségügyben történt horroresetek kapcsán azzal, hogy álhírek látnak napvilágot. Nem, T. Politikus Urak! A jó sajtó csak végzi a dolgát, feltárja a problémát, felveti a kérdéseket. Azokra kellene válaszolni, azt kellene megoldani. Mégpedig mielőbb, mert ma már tízből hét ember – ez is egy felmérés eredménye – elégedetlen az állami egészségüggyel. A megkérdezettek kétharmada szerint az állami egészségügyben tapasztalt állapotok az utóbbi években romlottak, és kétharmad akár vizitdíjat is fizetne, ha javulna az egészségügy állapota.



Emlékeznek még a háromszáz forintos vizitdíjra, ami akkora indulatokat kavart? És ki korbácsolta fel az indulatokat? Tudjuk, ki. Levegőt nem kapott, úgy felháborodott a háromszáz forintos vizitdíjon. Most meg mi kapkodjuk a levegőt, ami egyre fogy körülöttünk.