Népesedési pánik érezhető a hazai politikában. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból kiderült, hogy idén az első három hónapban 389-cel, azaz 1,7 százalékkal kevesebb gyermek született, ugyanakkor 5187-tel többen haltak meg, mint az előző év azonos időszakában. Ebből a kombinációból jött ki a sokkoló szám: 51 százalékkal nőtt a természetes fogyás.



Alapvető szemléletváltásra van szükség a családpolitikában a népességcsökkenés megállítása érdekében – reagált szinte azonnal az Együtt. Juhász Péterék szerint a KSH adatai is azt bizonyítják, hogy a Fidesz népesedéspolitikája megbukott. Mint naponta tapasztalhatjuk, a kormánypártokat a tényekkel nem könnyű sarokba szorítani. A propagandagépezetté silányított közmédiából áradnak a sikerjelentések a páratlan hazai családtámogatási rendszerről. A terület felelős államtitkára tegnap reggel is arról szónokolt a Kossuth rádióban, hogy a GDP-ből a családok támogatására fordított 5 százalék egyedülálló Európában.



Tagadhatatlan, az Orbán-kormány több intézkedésével érezhetően javított sok, több gyermeket nevelő család helyzetén. Aki normálisan gondolkodik, nem is kérdőjelezi meg ezeket a kedvezményeket, juttatásokat, könnyítéseket. Ki szeretne egy vészesen fogyatkozó, elöregedő társadalomban élni? A baj azzal van, Orbánék adni is úgy adnak, hogy abból érződik: ha tehetnék, legszívesebben csak a „magukféléknek" kedveznének. Mint szinte mindent, a családpolitikát is átszövik a nemzet szalonkavadászának molyszagú ideológiájával.



Ha meg lehetne rostálni a családokat úgy, hogy a jóból csak a kormányzat politikáját támogató, keresztény áhítattal bólogató, legalább középosztálybeli, konzervatív famíliáknak jusson, meg is tennék. Lépten-nyomon éreztetik: nem tekintik ugyanolyan értékesnek sem az élettársi kapcsolatokat, sem az egyszülős háztartásokat. A szokatlan formációk, alacsony jövedelemmel több gyermeket vállalók is rosszabbul járnak. Márpedig a családok esélyegyenlőségének biztosítása nélkül aligha várható pozitív demográfiai fordulat.