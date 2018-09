Folyó ügyeink

Világjáró öreg barátommal, aki még fiatalon, a háború után hagyta el az országot, a kilencvenes évek végén, amikor feleségével Szegedre látogatott, elmentünk egy jobb étterembe. Finom volt az étel, mégis elégedetlenül csóválta a fejét. – Hiába jó a koszt, én egy éttermet a mosdója alapján is minősítek.



Nem teszem be a lábam többet oda, ahol nem ragyogóan tiszta és illatos a mellékhelyiség, nincs szappan és kéztörlő. Ahol a WC-re nem fordítanak megkülönböztetett figyelmet, ott bizonyára a konyhában sem igazán törődnek a higiéniával – mondta, amikor ebéd után visszatért az államszocializmus korát idéző lepukkant mosdóból. Emlékszem, nagyon szégyelltem magam az étterem helyett is, és házigazdaként a város miatt is.



Azóta a szegedi vendéglátóhelyeken javult a helyzet, úgy tűnik, sok vállalkozó megértette az emlegetett összefüggést. Ettől még a nyilvános illemhelyek problémája rendre előkerül. Kollégám mai összeállításából is kiderül: nem csak nálunk jelent gondot az ősi probléma megoldása. Mezopotámiában és Egyiptomban a csatornák partján álló lakóházak némelyikében már az időszámításunk előtti 3. évezredben külön vízvezetékkel ellátott helyiség szolgált árnyékszékül.



Csatornázott vécéket találtak Mínósz király knósszoszi palotájában is. Nem szeretünk beszélni róla, de egy társadalom fejlettségét is jelzi, mennyire kulturáltan intézhetjük ilyen ügyeinket. A horvát tengerparton például az utóbbi években látványos fejlődés tapasztalható ezen a téren is. Már csak az Adriára vezető autópályák főszezonban balkáninak nevezhető viszonyain kellene javítani.



Itthon sem jobb a helyzet. Ha átlépjük Letenyénél a határt, egyes M7-es melletti pihenőhelyeken elképesztő állapotokkal szembesülhetünk. Nem is kell persze olyan messzire tekinteni, a saját portánkon is söprögethetnénk. A szegediek évek óta hiába követelnek a belvárosba több nyilvános mosdót. Pedig Vespasianus császár óta tudjuk, a pénznek nincs szaga, és sokfelé már rájöttek: lehet ez is jövedelmező biznisz.