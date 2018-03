Folytatjuk

Március 15-én valaki megint lenézett ránk, és intézkedett. Aki hisz, arra Isten, aki meg nem, arra valószínűleg Stephen Hawing tekintett le, és intézte el, hogy – idén először – melegítsen is a napsütés, ne csak a fényt adja. Ez pedig most éppen a legjobbkor jött, legalábbis nekem. Nemrég lakom ugyanis Szegeden, ráadásul pont a tél elején költöztem ide Békéscsabáról. A baj csak az volt, hogy Békés megyét napsütésben hagytam ott, Szegedre meg már akkor érkeztem, amikor rossz idő volt. Nem az a durva tél, nem volt nagyon hideg, de arra pont jó volt, hogy elvegye a kedvemet tulajdonképpen mindentől. Eddig szinte semmit sem láttam a városból. Kinek van kedve rossz időben kimenni a Tisza-partra vagy bárhová? Nekem nem, az egész biztos. Így alakulhatott, hogy néhány hónapja, sok-sok otthon ülés után lelohadt bennem a forradalmi hév, és csak beletörődve végeztem a munkám, néha meg elmentem sörözni, egyedül. Mert ugye nemrég vagyok Szegeden, majd később azért kell egy társaság, de ez egy másik téma lesz.



És ekkor jött március 15-e, egy majdnem sima csütörtöki nap. A mostani. Pont olyan ez is, mint a többi csütörtök, ráadásul a nap nevével viccelni is lehet, de hogy pontosan hogyan, azt már elfelejtettem.



De egy azért most nagyon más volt. Úgy sütött a nap, hogy már ereje is volt. Azt hiszem, így mondták ezt régen. Majdnem úgy éreztem magam, mint pár hónapja Békéscsabán, tök jól. Szeged pedig egyik pillanatról a másikra sokkal szebb lett. Persze eddig is gyönyörű volt, ha elhiszik nekem, ha nem, de a tavaszi, meleget adó napsütésben még szebb.



Úgyhogy minden király! Előbb-utóbb itt is lesznek barátok, meg lányok, és remélem, hogy összesen pont 1848-an lesznek. Velük együtt folytatom a város felfedezését, a jó hangulatot és a munkát.