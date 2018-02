Óriási családi esemény ez náluk, minden szomszéd hozzájuk megy ilyenkor, és én is ott nézem a meccset. Kisebbik lányom mondta ezt tegnap ebédnél a Super Bowlról, az egyik legnézettebb sporteseményről, az amerikai foci éjszakai döntőjéről. Mire e sorokat olvassák, már tudni, a New England Patriots vagy a Philadelphia Eagles győzött. Családom térítése jó irányba halad, pedig elég rosszul indult.



– Milyen sport ez, amit ekkora hurkákkal játszanak ekkora állatok – kaptam meg néhány éve, amikor két, bő másfél mázsás játékos alig fért rá a képernyőre. Mondtam, hogy elég jól fizető, s nem minden poszton hasznos a modellalkat.



Amikor először vettem ki szabadságot a hajnali meccs utáni hétfőre, furcsán néztek rám. Ez a furcsa nézés nem ritka a sportág kapcsán. Egy barátom mesélte, hogy Amerikába szakadt osztálytársa egyszer hazalátogatóban tanúja volt annak, hogy végignéz a tévén egy alsóházi rangadót a magyar labdarúgás élvonalában.



Ami pocsék játékot és gól nélküli döntetlent hozott. Nagyon furcsán nézett a barátjára, és megkérdezte, akar-e róla beszélni, illetve kért-e már orvosi, pszichiátriai segítséget.



Tény, egy pontban gazdag amerikai focimeccsen harmincszor annyi a történés, mint egy nyögvenyelős magyar bajnokin. Jó, egy darabig nézni kell, mire megérti az ember a szabályokat, de nem volt ez máshogyan az ultival sem.



Amikor a katonaság harmadik napján be akartam szállni a partiba, mondták, hogy néhány hónapig azért nézegessem előtte. Mert ez egy olyan játék, hogy el tudom rontani a másikét. Négy hónap után, a nagy karácsonyi hazaengedésnél vettek be először, akkorra lett csak üresedés.



A tavalyi Super Bowlban minden idők egyik legnagyobb fordítását produkálta a New England. Akkorát, hogy bizonyos időzónákban a nézők nagy része nem is küszködött tovább az álmossággal, mondván, ez már eldőlt. Másnap azután szépen lebarmolta magát, hogy erről is sikerült lemaradnia