Vagy nem tanítottak meg parkolni, vagy nem látsz. Suzukijának ablaktörlő lapátja alatti cetlin olvasta ezt egy családanya a minap a szegedi belvárosban. Amúgy is nehéz napja volt a munkahelyén, délutánra alaposan elfáradt, nem csoda, ha felkapta a vizet a tegezve megfogalmazott, lényegre törő kritikán. Reggel éppen csak be tudott állni az egyetlen üres parkolóhelyre, nem a felfestett vonalakat nézte, oldalazva kiszállt az autójából és még időben beért.



Amikor a cetlit olvasta, már üresebb volt a parkoló, s valóban látszott, nem tanítani való az autó helyzete, de – ahogy fogalmazott – nem ő kezdte. Elég egy sofőr, aki mellé áll az alapfelfestésnek 15-20 centivel, majd sorol be mellé a többi. Három-négy autó a saját plusz tíz-tíz centijével azt eredményezi, hogy a végére tényleg csálé a sor. Egyénileg egyik rontás sem égbekiáltó, összeadódva azonban tényleg zavaró.



Egy időben népszerű rovat volt internetes portálunkon, a delmagyar.hu-n a „Pofátlan parkolás", kétnaponta kaptunk fotós feljelentést rokkantak részére fenntartott részt elfoglaló, egyszerre két helyen terpeszkedő autóról, s olyanról is, amelyik simán csak mellé állt a felfestésnek. Az utóbbiból egy ilyet közszemlére téve azonban kaptuk a fotós helyreigazítást. A sofőr ugyanis megörökítette azt a pillanatot is, amikor otthagyta az autóját, és az úgynevezett előtte-utána képből kiderült, tényleg mellé állt a felfestésnek, de ő már csak besorolt.



Fontos tehát, honnan, de főleg mikor nézzük. A letegezett családanyával gyakran előfordul, úgy állnak rá az autójára, hogy csak a másik oldalról tud bemászni a vezetőülésre. Sőt, ha nem távirányítós a központi zár, sokszor oda sem férne a kulccsal a bal első ajtóhoz. Cetlit mégsem hagyott egyszer sem, beügyeskedte magát a kocsiba valahogy.



Így is lehet, és senkire sem hozza rá a frászt, az ablaktörlő alá tett cetlivel, amit inkább akkor kap az autós, ha valaki megnyomja, -húzza a kocsiját a parkolóban.