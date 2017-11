A WHO húsz évvel ezelőtt azt jósolta, 2020-ra a depresszió lesz a második leggyakoribb betegség, amely a munkaképességet csökkenti. Nem is kellett addig várni, a statisztikák szerint lelki egészségünk tömeges elvesztése már évekkel ezelőtt bekövetkezett.



Ma már csak a depresszió miatt a GDP 1 százaléka esik ki az Európai Unióban. Itthon sem jobb a helyzet, hiszen a kontinensen élen járunk a mentális betegségek előfordulásában. Személyes tapasztalat is: elég csak az ismeretségi körben megkérdezni, és kiderül, rengetegen szednek antidepresszánsokat.



Orvostól, színházi embertől, újságíró kollégától is hallottam már: nem tudna a „dilibogyói" nélkül normális életet élni.



Ezért is sokkoló az a 15 ezer amerikai beteg bevonásával végzett friss kutatás, amely szerint kilenc évvel a diagnózis után a csak a pszichoterápiát választó és a kezeletlen betegek tünetei kevésbé súlyosak, mint azoké, akiket antidepresszánsokkal kezeltek.



A kutató szerint ez azért lehet így, mert a folyamatos gyógyszerszedés visszaeséshez, rezisztenciához vezethet, és hosszú távon a várt hatással ellentétes eredményeket hozhat, elvonási tünetek is kialakulhatnak.



A szakemberek nem azt mondják, hogy teljesen el kell felejteni ezeket a gyógyszereket, hiszen krízis esetén, amikor magas az öngyilkosság kockázta, életet menthetnek.



Mit lehet akkor tenni? A pszichiáterek szerint miként sok testi betegség esetén, a mentális zavaroknál is legelső lépés az életmódváltás. Akinek már a hírektől is szaporább lesz a szívverése, annak azt tanácsolják: ne csak akkor menjen nagyokat sétálni a szabadba, ha nyílik a pitypang.



A fű, fa, virág és a friss levegő éppúgy csodát tehet, mint a sport vagy egy házi kedvenc. Emlékszem, Keszthelyi Béla főgyógyszerész régen az operabarátoknak nyugtató helyett a Lohengrin meghallgatását javasolta.



Ugyanilyen gyógyító hatású lehet egy meccs is, ahol a szurkoló kikiabálhatja magából a felgyülemlett feszültséget. Nincs ebben újdonság, csak újra fel kell fedezni a régi, bevált praktikákat.