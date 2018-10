Függőségem

Lehet takargatni, szépítgetni, de jobban járok, ha már rögtön az elején bevallom: gyorsételfüggő vagyok. Rendszeresen hódolok bűnös szenvedélyemnek, bár igyekszem kordában tartani. Sőt, még kisebb-nagyobb szépségtapasszal is élek, azaz mondjuk zéró kólát iszok a csecsemőméretű hamburgerek és a hegyrakásnyi sült krumpli mellé. Ám ez nem változat a tényen, nem tudok meglenni a gyorsétteremláncok csábító kínálata nélkül, örökre elvesztem a shake-ek és fagylaltok erdejében, nem eresztenek a bűbájos húspogácsák, a ropogós bucik, no meg a különleges szószok. És mint minden függő, én is pontosan tudom, hogy nem jól van ez így, persze semmit sem teszek ellene.



Most meg, hogy tudomásomra jutott, hogy balástyai salátát, szentesi cseresznyeparadicsomot és szegedi, valamint gorzsai hagymát eszek imádott hamburgereimben, egyenesen valamiféle jóérzés jár át.



Hiszen amit kistermelőtől vásárolunk, az nem lehet rossz vagy egészségtelen, igaz? Szinte már látom magam előtt az idilli képet, ahogy a piacon egy ráncos, munkában megkérgesedett kéz nyújtja felém a paradicsomot, salátát és hagymát. Amihez ugye már csak egy húspogácsa kell, egy kis sajt meg buci, és voilá, máris megvan a hambi, telis-tele magyar vállalkozók által termelt finomságokkal. Élet, erő, egészség. Vagy mégsem. Több tanulmány rámutat, hogy a gyorsételtől nő a koleszterinszint, magas vérnyomást okozhat, az elhízás meg kész mumus, korunk népbetegsége, ami egyre több áldozatot szed.



Ennek ellenére azért mégiscsak jobban esik úgy beleharapni a következő adag kalóriabombámba, hogy tudom, a lédús szentesi paradicsom, a roppanós balástyai saláta, valamint az ízletes szegedi és gorzsai hagyma teszi teljessé az ízélményt. Közben pedig saját vállamat veregetve nyugtatom meg magam, hogy lényegében nélkülem nem lenne teljes a fogyasztói kör. Hát hiába termelje meg a sok finomságot a magyar vidék? Nem hagyhatom! Függő vagyok, vállalom.