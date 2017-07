Fütty a sötétben

Kislánykoromban egyszer anyukám megmutatta Kecskeméten az állami áruház hatalmas kirakatát, ahol az ötvenes években közszemlére tették egy kulák család zsírosbödönjeit, amit akkor foglaltak le náluk. És büntetésből öles betűkkel kiírták rájuk a „népnyúzók" nevét. Aztán elvitték a kulákokat. A saját gyerekkorából anyukám azt is elmesélte akkor, hogy teleragasztották a városukat horgas orrú, pénzeszsákon ülő zsidók rajzával. Egy másikról meg a nézelődőre bökött egy szigorú arc, hogy szégyellje magát, aki zsidónál vásárol.



Aztán elhurcolták a zsidókat. Ennek hallatára összeugrott a gyomrom, és azóta is a hideg ráz, ha arra a kirakatra gondolok. Emlékszem, megkérdeztem, nekünk van-e zsidó ősünk, és amikor anyukám azt mondta, nincs, ő nézett nagyot, mert rávágtam: kár. Ez jutott eszembe, amikor az új kormányzati Soros-plakátokat megláttam a minap. Mert akárhogy is kerülgetjük, azok bizony zsidóznak. Fejtegethetjük, mit jelent a szövege: „Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén!" Lehet belőle viccet csinálni és kinevetni. Régi dalszöveggel is lehet ellene üzenni, ahogy Bródy János, mert igenis „Ne nézd, ha nem akarod / de látnod kell / A játékban te vagy a tét / az életeddel". Mást úgysem tehetünk, de azt, amit lehet, azt kell. Nem véletlenül szoktam olyan beszélgetésekben, ahol szemrebbenés nélkül cigányozik, zsidózik valaki, halkan visszakérdezni: mi van, ha én is cigány vagy zsidó vagyok? Erre általában megáll a levegő, mire hozzáteszem, mindig az vagyok, akit bántanak… Közben figyelem az arcokon az elképedést, és hogy kényszeredetten rám legyintenek. Mert az ilyen rálegyintés zavar legjobban. Hiszen a történelmi példákból okulnunk kell. És ne menjünk el szó nélkül amellett sem, ha a kormányunk a zsigeri félelmeinkre játszik rá csak azért, hogy hatalmát megtartsa, vagy hogy elfedje a mélységes korrupciót.



Mondhatják erre, hogy fütyülök a sötétben, mert a félelmeimet akarom eloszlatni. De ősztől jön a kampány nagyja. Én meg legalább fütyülök.